Как загрязнение воздуха повлияло на появление импрессионизма?

По оценкам исследователей, на картине Клода Моне 1899 года «Мост Чаринг-Кросс» видимость в воздухе – менее пяти километров. Это похоже на видимость в современных мегаполисах, таких как Дели и Пекин, в задымленные дни.

История этого исследования началась, когда физик-климатолог Анне Леа Олбрайт посетила лондонскую галерею Tate Britain и познакомилась с пейзажными картинами XIX века. Фирменный способ художника Уильяма Тёрнера окутывать виды на своих картинах туманом и дымом напомнил Олбрайт о ее собственных исследованиях по отслеживанию загрязнения воздуха.

«Я начала задаваться вопросом, есть ли в этом какая-то связь. В конце концов, Тёрнер, предшественник импрессионистского движения, писал картины в то время, когда британская промышленная революция набирала обороты, а растущее число заводов принесло Лондону прозвище "Большой дым"», – Анне Леа Олбрайт.

Ранние работы Тёрнера отличаются четкими деталями, а более поздние, такие как его картина 1844 года «Дождь, пар и скорость – Великая западная железная дорога», воплощены в более мечтательной и нечеткой эстетике. Это навело Олбрайт на мысль, что такой зарождающийся стиль живописи не был чисто художественным явлением. Возможно, Тёрнер и его последователи рисовали именно то, что видели: их окрестности все больше и больше закрывались дымовой завесой.

Чтобы выяснить, насколько реалистичен импрессионизм, Олбрайт объединилась с климатологом Гарвардского университета Питером Хайберсом. Их анализ почти 130 картин Тёрнера, знаменитого импрессиониста Клода Моне и некоторых других художников демонстрирует историю двух модернизирующихся городов.

Низкий контраст и более светлые оттенки являются отличительными чертами импрессионистского стиля. А ещё они являются признаком загрязнения воздуха, которое может повлиять на то, как удаленная сцена выглядит невооруженным глазом. Крошечные частицы в воздухе, аэрозоли, могут поглощать или рассеивать свет. Это делает яркие части объектов более тусклыми, а также сдвигает цвет всей сцены в сторону нейтрального белого.

Произведения, которые исследовали Олбрайт и Хайберс, охватывают период с конца 1700-х до начала 1900-х годов. Они показывают, как контраст в творчестве художников уменьшался по мере приближения к ХХ веку. Эта тенденция прослеживается с увеличением загрязнения воздуха (согласно оценкам, основанным на исторических отчетах о продажах угля).

«Наши результаты показывают, что картины XIX века отражают изменения в оптической среде, связанные со всё более загрязнённой атмосферой во время промышленной революции», – пишут исследователи.

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По мере того, как выбросы диоксида серы со временем увеличивались, контрастность картин Тёрнера и Моне уменьшалась. Однако виды Парижа, нарисованные Моне в период 1864 – 1872 год, имеют гораздо более высокий контраст, чем последние картины Тёрнера, изображающие Лондон, сделанные двумя десятилетиями ранее.

По словам исследователей эта разница может быть объяснена гораздо более медлительным началом промышленной революции во Франции. Уровень загрязнения воздуха в Париже около 1870 года был примерно равным Лондону начала XIX века.

Слева работа Тёрнера «Apullia in Search of Appullus» 1814 года с четкими деталями, справа его же работа «Rain, Steam and Speed – the Great Western Railway», написанная в 1844 году Фото: Joseph Mallord William Turner

Олбрайт и Хайберс также обнаружили, что до 1830 года видимость на картинах Тёрнера составляла в среднем около 25 километров вдаль. Картины, сделанные после 1830 года, имели среднюю видимость около 10 километров. Картины, созданные Моне в Лондоне, такие как «Мост Чаринг-Кросс», имеют видимость менее пяти километров. Такие же показатели сейчас у современных мегаполисов, таких как Дели и Пекин.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи также проанализировали 18 картин четырех других импрессионистов из Лондона и Парижа. Опять же, по мере того как загрязнение воздуха со временем увеличилось, контраст и видимость в картинах уменьшились.