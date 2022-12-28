Какая болезнь уничтожила цивилизацию ацтеков?

Смертельная болезнь по прозвищу коколицтли убила почти 80% населения Мексики.

Когда испанцы пересекли Атлантику и начали прибывать толпами на континент, чтобы начать завоевание Америки, в их арсенале оказалось оружие, опасность которого они сами не осознавали: болезни. Отдельные коренные племена, у которых не было иммунитета к болезням «Старого Света», таким как оспа, корь или грипп, начали массово вымирать.

Между 1545 и 1550 годами ацтеки из южной Мексики пережили смертельную вспышку загадочной болезни, которая унесла от 5 до 15 миллионов жизней – почти 80% населения. В просторечии ее называли коколицтли, что означает «мор» или «чума».

Новаторское исследование 2017 года, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, позволило определить, что было виновником этой эпидемии. Ученым удалось проследить вспышку до сальмонеллы, бактерии, которая вызывает тип кишечной лихорадки, почти идентичный брюшному тифу.

Демографическая катастрофа, развязанная коколицтли, не была похожа ни на одну другую, которую когда-либо видел мир. Цифры говорят сами за себя. Когда испанцы прибыли в Мексику в 1519 году, местное население составляло от 15 до 30 миллионов человек, но к 1600 году оно сократилось до двух миллионов.

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В то время как война наряду с другими болезнями была существенным фактором уничтожения ацтеков, исследования ХХI века показали, что волна геморрагических лихорадок «неизвестного происхождения» являлась причиной по крайней мере 60-70% этих смертей.

Испанские и местные художники изображали зараженных с кровотечением из носа и кашляющими кровью, и исследователи обратились к древней ДНК жертв эпидемии.

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Учёные выделили и секвенировали ДНК из зубов 24 человек, погибших во время мора, и, для контроля, ДНК из зубов пяти местных жителей, умерших до вторжения испанцев в Мексику. По крайней мере 10 из 24 образцов дали положительный результат на сальмонеллу. Ни у кого из пяти проверенных человек, захороненных до прихода европейцев, не нашлось ДНК-свидетельств сальмонеллеза.

Потомки ацтеков, науа, приписывали эпидемиям духовную причину. В их сочинениях, в которых подробно описывалась моровая язва, бытует твердое убеждение, что эти болезни были дурным предзнаменованием.

«В 1576 году на эту землю обрушился еще один великий мор, принесший смерть и разрушения местному населению. Это продолжалось более года и принесло разорение и упадок большей части Новой Испании [Испанское вице-королевство, охватывающее сегодняшнюю Мексику], поскольку местное население тогда почти вымерло. За месяц до вспышки болезни на небе был замечен явный знак: три круга на солнце, напоминающие кровоточащие или взрывающиеся солнца, в которых сливались цвета. Цвета этих трех кругов были цветов радуги, и их можно было увидеть с восьми утра до почти часу дня», – писал Диего Муньос Камарго, известный историк той эпохи.

Монахи, с одной стороны, приписывали бушующие эпидемии божественному милосердию Бога. Они считали, что туземцы освобождаются от страданий колониального контроля. Другие, как иезуит Хосе де Анчиета, считали это Божьим наказанием против идолопоклонников. Он советовал туземцам освободиться от страданий, приняв христианство.

Кто-то, напротив, видел в эпидемии божественный мандат на завоевание незнакомых земель и порабощение местных жителей. Монах Херонимо де Мендьета считал болезни ацтеков и других народов посланием от Бога: «Бог говорит нам: "Вы спешите истребить эту расу. Я помогу вам уничтожить их быстрее"». Джон Уинтроп, губернатор Массачусетса, писал, что «туземцы почти все умерли от оспы, поэтому Господь подтвердил наше право на то, чем мы владеем».

Колониализм и работорговля оказались смертельной комбинацией для жителей Америки. Рабов перевозили и размещали в ужасных условиях, средняя продолжительность их жизни составляла 23 года. Размещение такого количества людей в крохотных помещениях привело к неудержимому распространению болезней.

Столкнувшись с крупномасштабной деградацией окружающей среды и экономическим коллапсом, местные сообщества начали страдать от бедности, недоедания и тяжких условий труда. Все эти факторы усиливали негативное влияние коколитцли.

Вспышки коколитцли также вызвали перебои с поставками продовольствия, голод, изменения в концентрации населения и переселение – все это потенциально способствовало заражению сальмонеллой. К тому времени, когда Эрнан Кортес и его войска начали свой последний штурм Теночтитлана, небольшой испанский отряд смог легко одолеть истощенное местное население.