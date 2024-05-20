Британские ученые провели исследование и дали ответ.

Ученые выяснили, какие породы кошек живут дольше всего, и какая в среднем продолжительность жизни у наших излюбленных питомцев. Результаты исследований, проведенных командой патобиологов из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании и Национального университета Чунг Син, расположенного на Тайване, публикует Journal of Feline Medicine and Surgery.

Международная команда детально изучила подробности жизни и смерти почти 8000 кошек различных пород. Оказалось, что в среднем британские домашние кошки жили 11,7 года — при этом самцы почти на полтора года меньше, чем самки.

Главными долгожителями оказались кошки бирманской породы, которые в среднем умирали в возрасте почти 14,5 лет. Бирманская порода кошек произошла от скрещивания сиамских и персидских кошек: она обладает пышной шерстью персов и благородной окраской сиамов.

Считается, что бирманская порода впервые появилась в Европе примерно в 1920-х, когда американский миллиардер за бешеные деньги приобрел пару котят во время круиза по восточным странам.

Также учёные отметили продолжительность жизни кошек бурманской породы (которых, кстати, часто путают с бирманскими – и неудивительно).

А меньше всех, согласно исследованию учёных, живут сфинксы: в среднем их жизнь длилась всего 6,68 года. По мнению авторов исследования, все дело в том, что голые кошки, к которым относятся сфинксы, имеют повышенный риск развития различных заболеваний, приводящий к ранней смерти.

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Однако важную роль в продолжительности жизни кошек, как и людей, играл именно образ их жизни. Было установлено, что животные с избыточным весом, как правило, жили меньше своих сородичей, находящихся в более хорошей физической форме.

Кроме того, на продолжительность жизни влияли типы разведения кошек и выведения новых пород. Это оказалось связано с врожденными дефектами у животных, такими как пороки сердца, болезни глаз и слабые мышцы. Тот же сфинкс является ярким примером типа разведения, которое привело к появлению популярной, но не самой здоровой породы, которая во всём зависит от человека.