Какие породы собак будут выть в ответ волкам?

Ученые назвали склонных к ответу на волчий вой собак. Среди них оказались представители наиболее древних пород.

Зоологи из Будапештского университета (Венгрия) выяснили, какие породы собак наиболее склонны отвечать на волчий вой. Собаки как вид сформировались путем искусственного отбора человеком из волков, своих диких сородичей. При этом некоторые породы собак полностью изменились и утратили все волчьи черты (уверены, вы сами назовете немало красноречивых примеров).

Однако оба вида псовых — домашние собаки (Canis familiaris) и обыкновенные волки (Canis lupus) — по-прежнему во многом схожи. Часто эти черты — их можно назвать видотипичными чертами поведения — кажутся нам непослушанием собаки, проявлением невоспитанности или простым капризом. Однако на самом деле в ней говорят доставшиеся от диких предков привычки — и неспроста. Например, собаки часто не только лают, но и воют.

Вой – самый разнообразный тип вокальных сигналов и вместе с тем самый характерный для рода Canis. У собак на его место пришел лай, хотя некоторые из них способны выть руладами не хуже волчьих. С помощью воя волки и собаки в частности могут маркировать свое присутствие на территории, предупреждать о чужаке или искать пару.

Специалисты из Венгрии решили выяснить, какие породы собак обычно отвечают на волчий вой. Для этого ученые протестировали 68 чистокровных домашних собак: в лаборатории им ставили записи волчьего воя, а затем следили за реакцией.

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Согласно их результатам, «древние» породы, которые сформировались много веков назад, более склонны отвечать собственным воем на воспроизведение воя волков. С другой стороны, более отдаленно связанные с волками породы («современные»), обычно реагировали лаем, а не воем. Кажется, что вой хоть и присутствует в репертуаре большинства пород, он утратил свою функциональность из-за изменившейся социальной среды, поэтому современные породы не используют его в подходящих ситуациях.

К древним породам исследователи отнесли бассенджи, борзых салюки, шарпеев, акиту-ину – и десяток других пород.

Они также предположили, что «древние» породы лучше умеют считывать ту информацию, которая закодирована в вое. Кроме того, как выяснилось, чаще всего ответным воем на вой отвечают кастрированные самцы. Не исключено, что это связано с их повышенной боязливостью — они как будто говорят: «я боюсь — не подходи ближе».

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому волки могут привязываться к людям точно так же, как и собаки.