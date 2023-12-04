Каких размеров могут достигать снежинки?

Снежинки могут быть гораздо больше, чем вы могли подумать.

В 1887 году владелец ранчо по имени Мэтт Коулман увидел огромные снежинки, которые выпали на его пастбище для скота в западной Монтане во время снежной бури. Он заявил, что они «больше, чем кастрюли для молока».

Согласно Книге рекордов Гиннеса, те колоссальные снежинки шириной 38 сантиметров в настоящее время удерживают рекорд самых больших когда-либо зарегистрированных снежинок. «Зарегистрированных» – сильно сказано: никаких фотографических подтверждений тех гигантских снежинок нет. Но они все равно остаются популярным предметом изучения для исследователей разнообразных видов осадков. Правда, возникает вопрос: возможно ли вообще, чтобы снежинка была размером с тарелку? И каких размеров они могут достигать?

Кеннет Либбрехт, профессор физики Калифорнийского технологического института, говорит, что такие громадные снежные хлопья редки, но не невозможны. По его словам, существует распространенное заблуждение о том, что именно делает снежинку снежинкой.

Обычно, когда мы говорим о снежинках, то имеем в виду кристаллы снега – точнее, одиночные кристаллы льда, внутри которых молекулы воды выстраиваются в шестиугольный узор.

Но снежинками называется не только это. Снежинкой можно назвать как отдельный снежный кристалл, так и сотни и даже тысячи снежных кристаллов, которые могут формировать сложные составные агрегаты, сталкиваясь и слипаясь друг с другом.

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Таким образом, вполне возможно, что те самые громадные снежинки, которые Коулман видел на своем скотоводческом ранчо более века назад, являлись просто множеством кристаллов льда, столкнувшихся вместе и образовавших одну совокупную снежинку.

Либбрехт рассказал, что самый большой снежный кристалл, который он когда-либо видел в дикой природе, тоже был настоящим «монстром». В его лаборатории, в контролируемых условиях, когда нет ветра, способного измельчать снежные кристаллы в воздухе, и температура может быть установлена на идеальные минус 15 градусов по Цельсию, легко увидеть действительно большие кристаллы.

«Основное ограничение размера заключается в том, что такие большие кристаллы довольно хрупкие. Им приходится быстро расти, и, если дует ветер, они распадаются. Поэтому погодные условия для создания таких крупных кристаллов редки», – пояснил Либбрехт.