Какое животное можно считать первым на Земле?

Благодаря современным методам анализа считается, что первыми полноценными животными, которые заселили нашу планету, стали губки и желеобразные гребневики.

Благодаря обнаруженным ископаемым кембрийского периода, который начался 541 миллион лет назад, мы можем предположить, что настоящий пик в формировании разнообразных видов животных пришёлся именно на это время. В течение десятка миллионов лет свершилась эволюция членистоногих, моллюсков и хордовых, которые впоследствии превратились в позвоночных — ими являемся и мы с вами.

Ещё более ранние окаменелые остатки животных времен эдиакария — периода непосредственно перед кембрийским, который начался 635 миллионов лет назад — открыли перед учёными красочный и разнообразный мир книдарий (или стрекающих), к которым относятся современные медузы. Но остатки мягкотелых животных того периода очень скудны. Одним из самых известных представителей эдиакарской фауны являются тарелкообразные дикинсонии.

Дикинсония Фото: Rick Sharloch / Flickr

По словам палеобиолога Элизабет Тернер из Университета Лаврентия в Онтарио, искать животных, претендующих на звание первых на планете, стоит ещё дальше во времени.

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«За пределами [эдиакарского периода] никто на самом деле не ищет», — сказала учёная в интервью Live Science.

Тернер считает, что самым древним известным животным можно назвать ископаемый образец морской губки возрастом 890 миллионов лет. При этом она уточняет, что самые первые животные, скорее всего, имели облик, неподвластный нашему пониманию, и выглядели, «как микроскопический кусочек слизи».

Не все согласны с её предположением. Некоторые учёные подчеркивают, что если бы такие животные уже существовали 890 миллионов лет назад, мы бы смогли увидеть следы биоминерализации — когда молекулы из органического вещества животных вызывают кристаллизацию окружающих минералов. Но следов этого процесса так глубоко во времени мы не наблюдаем. Самые ранние следы биоминерализации появляются 750 миллионов лет назад.

Другие исследования предполагают, что корону первенства в животном мире всё же следует отдать гребневикам – морским животным, которые имеют «гребни» из ресничек для плавания — появившимся 600-700 миллионов лет назад.

Однако современники гребневиков гораздо сложнее своих предков, как минимум в плане мышечной и нервной структуры, а вот губки подходят на роль «упрощенной» версии первых животных гораздо лучше. Поэтому вопрос, кто же всё-таки является первопроходцем в животном мире древности – гребневики или губки — остаётся открытым.