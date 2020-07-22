Каков самый привлекательный возраст женщины для мужчин?

Ученые из Академии Або (Турку, Финляндия) однажды провели исследование, целью которого было выяснить: каким, с точки зрения мужчин, является самый привлекательный возраст женщины.

Согласно результатам научной работы, мужчины предпочитают женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Притом это характерно для всех возрастных категорий: молодые люди до 20 лет проявят больший интерес к женщине несколько старше, чем к ровеснице, а перешагнувшим 30-летний порог мужчинам нравятся женщины младше.

По мнению специалистов, этот выбор основан на эволюционных факторах: именно на третьем десятке женщины находятся на пике детородного возраста. И независимо от того, входят ли дети в планы мужчины или нет, подсознательно он ориентируется на женщину, способную принести здоровое потомство.

Женщины же не назвали идеальный возраст партнера: для них он лишь должен быть ровесником или незначительно старше. Это также обусловлено оправдавшей себя в ходе эволюции моделью воспроизведения рода и заботы о потомстве. Сами женщины объясняют свои предпочтения желанием видеть партнера состоявшимся карьерно и финансово.

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Однако наиболее интересным выводом оказалось то, что на практике мечты оказываются далеки от реальности — по крайней мере, для мужчин. По мнению финских исследователей (и для гендерной ситуации в Финляндии это справедливо), женщины находятся в более «выигрышном» положении и могут выбирать мужчин, тогда как последним лишь приходится соглашаться на предложенное. Таким образом, женщины любого возраста получают того партнера, который им интересен, а мужчины, при всем их стремлении к двадцатилетним, в фактическом выборе ограничены.

В исследовании приняло участие более 12,5 тысяч граждан Финляндии, имеющих гетеросексуальную ориентацию.