Какую максимальную жару может вынести человеческий организм?

Цифры звучат устрашающе.

Ученые определили максимальное сочетание тепла и влажности, которое может выдержать человеческое тело. ​По их словам, даже здоровый молодой человек может умереть, находясь в условиях жары 35 °C в сочетании со 100% влажностью. Однако новое исследование показывает, что порог может быть значительно ниже.

В условиях большой влажности и экстремальной жары пот – основной инструмент нашего тела для регуляции внутренней температуры – больше не испаряется с кожи. Этот предел называется «мокрый термометр» – точка, когда охлаждение тела с помощью пота перестает работать. В конечном итоге это приводит к тепловому удару, а если не помочь человеку вовремя – к отказу органов и смерти.

Критический предел, который возникает при 35 градусах так называемой «температуры по мокрому термометру», был достигнут всего около десятка раз – в основном в Южной Азии и Персидском заливе, заявляет Колин Рэймонд из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ни один из этих инцидентов не длился более двух часов – это означает, что никогда не было никаких «событий массовой смертности», связанных с этим пределом человеческого выживания. Но экстремальная жара не обязательно должна быть близкой к этому уровню, чтобы убивать людей: у каждого свой порог в зависимости от возраста, состояния здоровья и других социальных и экономических факторов, говорят эксперты.

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По оценкам исследователей, прошлым летом жара в Европе стала причиной гибели более 61 000 человек. А ведь в Европе редко бывает такая влажность, чтобы достичь критической отметки по «мокрому термометру». Но тенденция усугубляется. Так, прошлый месяц официально считается самым жарким в истории человечества. Ученые предупреждают, что опасные явления «предела по мокрому термометру» также станут более частыми.

По словам Рэймонда, частота таких событий увеличилась как минимум вдвое за последние 40 лет. Это – последствия антропогенного изменения климата. Исследование Рэймонда прогнозирует, что температура по влажному термометру будет «регулярно превышать» 35 градусов в нескольких точках мира в ближайшие десятилетия – если мир потеплеет на 2,5°C выше доиндустриального уровня.

Теоретический предел выживания человека – температура 35 °C со 100-процентной влажностью, или 46 °C при 50-процентной влажности. Чтобы проверить эту критическую точку, исследователи из Пенсильванского государственного университета в США измерили внутреннюю температуру молодых здоровых людей в термокамере.

Они обнаружили, что участники достигли своего «критического предела окружающей среды» – когда их тело не могло остановить продолжающийся рост внутренней температуры – при температуре по влажному термометру уже в 30,6°C, что значительно ниже ранее гипотетических 35°C.

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Команда подсчитала, что пройдет от пяти до семи часов, прежде чем такие условия приведут к «действительно опасной температуре тела». Но любые пределы выносливости сильно различаются для разных людей. Так, маленькие дети в меньшей степени способны регулировать температуру своего тела, что подвергает их большему риску.

Наиболее уязвимы пожилые люди, у которых меньше потовых желез. Прошлым летом в Европе почти 90% смертей, связанных с жарой, пришлось на людей старше 65 лет. Люди, которым приходится работать на улице при высоких температурах, также подвергаются большему риску.

Важным фактором также является то, могут ли люди хотя бы время от времени охлаждать свое тело, например, в помещениях с кондиционированием воздуха.

«Как и во многих других последствиях изменения климата, больше всего пострадают люди, которые меньше всего способны оградить себя от этих крайностей», – Колин Рэймонд.

Его исследование показало, что погодные явления Эль-Ниньо в прошлом приводили к повышению температуры по влажному термометру. Ожидается, что первое явление Эль-Ниньо за четыре года достигнет пика к концу этого года.

По словам Рэймонда, температура по влажному термометру также тесно связана с температурой поверхности океана. По данным климатической обсерватории Европейского Союза, в прошлом месяце мировые океаны достигли рекордно высокой температуры, побив предыдущий рекорд 2016 года.