Канадские ученые сделали «идеальный» писсуар

Они старались создать такое изделие, которое позволит исключить появление любых брызг.

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо разработали новый дизайн писсуара, способный значительно улучшить гигиенические условия в общественных туалетах. Эта разработка направлена на решение многолетней проблемы, связанной с разбрызгиванием мочи, которая, по словам учёных, не могли решить вот уже больше века.

Созданием самого удобного и гигиеничного писсуара учёные занялись уже несколько лет назад, но только сейчас в научном журнале PNAS Nexus вышла статья, посвященная их изысканиям.

Главным «ключиком к успеху» стало понимание, что угол падения струи мочи менее 30 градусов позволяет практически исключить образование брызг. На основе этого принципа были созданы две модели — Cornucopia и Nautilus (третий и четвертый слева на иллюстрации выше), конструкция поверхностей которых была рассчитана с применением сложных математических формул для максимального снижения эффекта разбрызгивания.

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Особенное внимание привлекает модель Nautilus, которая не только эффективно справляется с проблемой брызг, но и адаптирована для использования людьми разного роста, включая детей и пользователей инвалидных колясок. По прогнозам исследователей, установка таких писсуаров в США, где уже имеется около 56 миллионов устройств, могла бы предотвратить ежедневное попадание на пол в общественных туалетах до полумиллиона литров мочи.

Данное исследование представляет собой первую значительную модернизацию туалетного оборудования за последнее столетие и обещает сделать общественные уборные более чистыми и удобными для всех пользователей.

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