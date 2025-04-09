авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Канадские ученые сделали «идеальный» писсуар

Канадские ученые сделали «идеальный» писсуар

Они старались создать такое изделие, которое позволит исключить появление любых брызг.

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо разработали новый дизайн писсуара, способный значительно улучшить гигиенические условия в общественных туалетах. Эта разработка направлена на решение многолетней проблемы, связанной с разбрызгиванием мочи, которая, по словам учёных, не могли решить вот уже больше века. 

Созданием самого удобного и гигиеничного писсуара учёные занялись уже несколько лет назад, но только сейчас в научном журнале PNAS Nexus вышла статья, посвященная их изысканиям. 

Главным «ключиком к успеху» стало понимание, что угол падения струи мочи менее 30 градусов позволяет практически исключить образование брызг. На основе этого принципа были созданы две модели — Cornucopia и Nautilus (третий и четвертый слева на иллюстрации выше), конструкция поверхностей которых была рассчитана с применением сложных математических формул для максимального снижения эффекта разбрызгивания.

Особенное внимание привлекает модель Nautilus, которая не только эффективно справляется с проблемой брызг, но и адаптирована для использования людьми разного роста, включая детей и пользователей инвалидных колясок. По прогнозам исследователей, установка таких писсуаров в США, где уже имеется около 56 миллионов устройств, могла бы предотвратить ежедневное попадание на пол в общественных туалетах до полумиллиона литров мочи.

Данное исследование представляет собой первую значительную модернизацию туалетного оборудования за последнее столетие и обещает сделать общественные уборные более чистыми и удобными для всех пользователей.

Ранее Russian Traveler рассказывал, как устроены туалеты на Международной космической станции (МКС).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025