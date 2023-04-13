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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Каршеринг в России почти перешел на китайские автомобили

lasgalletas / flickr.com

Перемены не обошли стороной и сервисы аренды.

Как рассказывают, например, в пресс-службе «Яндекс Драйва», в компании происходит поэтапное обновление автопарка каршеринга: доля европейских марок снижается, а основную долю занимают китайские бренды. Среди них пять моделей автомобилей китайских производителей: Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro,  Haval Jolion, Geely Coolray и Geely Atlas Pro. Одним из последних обновлений стало появление Exeed LX в комплектации Luxury и Chery Tiggo 4 Pro. 

Похожую стратегию выбрали и другие компании: каршеринговый сервис «Ситидрайв» на днях объявил, что пополнит парк на 700 китайский автомобилей, а «Делимобиль» недавно заявлял, что в его планах – сто новых машин.

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