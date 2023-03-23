Кажется, палеонтологи раскопали гигантских орлов из «Властелина колец»

Эти огромные птицы могли бы нести хоббита.

Окаменелости, обнаруженные в Австралии, принадлежат недавно обнаруженному виду вымерших орлов, которые были достаточно большими, чтобы подбирать добычу размером с хоббита (как те самые фантастические гигантские орлы из «Властелина колец»).

Эта древняя птица была более чем в два раза больше современного пернатого гиганта, клинохвостого орла (Aquila audax) с размахом крыльев более двух метров. Новое исследование вымерших хищников показывает, что орёл, который когда-то парил над территорией современной Австралии, имеет анатомическое сходство с вымышленными гигантскими орлами из фантастического эпоса Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец».

Хотя эти гиганты в реальной жизни не были такими огромными, как их вымышленные собратья (во всяком случае, их точно не могли оседлать всякие волшебники), они, вероятно, были достаточно крупными, чтобы нести увесистую добычу размером с хоббита.

Новооткрытый вид, названный могучим орлом Гаффа (Dynatoaetus gaffae), был описан по коллекции окаменелостей, найденных между 1959 и 2021 годами в вертикальной пещере глубиной 17 метров в штате Южная Австралия. Костные останки, в том числе крылья, ноги, когти, грудина и череп, показывают, что гигантская птица обладала когтями длиной около 30 сантиметров и размахом крыльев около трех метров. Это делает орла крупнейшей зарегистрированной хищной птицей Австралии.

«Это просто грандиозно. Птица жила от 50 000 до 700 000 лет назад и, вероятно, была самым большим орлом на планете в то время», – Тревор Уорти, соавтор исследования из Университета Флиндерса.

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Тогда Австралия была населена другими гигантскими существами, включая крупных нелетающих птиц, гигантских кенгуру (Procoptodon), массивных варанов (Varanus priscus) и медвежьих сумчатых (Diprotodon optatum). Исследователи полагают, что D. gaffae мог охотиться на детенышей или маленьких и болезненных особей этих гигантских видов.

По словам ученых, древний орел имел форму тела, аналогичную современным орлам из рода Spilornis, который включает шесть видов, обитающих в Азии; самый крупный из них, филиппинский орел (Pithecophaga jefferyi) охотится на обезьян, лемуров и летучих мышей, а также на молодых свиней и оленей.

Скелет D. gaffae Фото: Flinders University

Только два известных вида вымерших орлов были крупнее D. gaffae: Gigantohierax suarezi, который охотился на гигантских грызунов на Кубе, и новозеландский гигантский орел Хааста (Hieraaetus moorei). Оба этих вида имели размах крыльев, подобный D. gaffae, но, вероятно, были тяжелее.

D. gaffae – это не единственный древний орел, обнаруженный в Австралии в последние годы. В 2021 году исследователи обнаружили Archaehierax sylvestris, ранее неизвестный вид, который, вероятно, охотился на крупных коал около 25 миллионов лет назад.