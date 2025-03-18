Кем на самом деле оказался «гуманоид из Атакамы»?

Из-за необычного вида 15-сантиметровую мумию записали в инопланетяне.

Когда в 2003 году искатель артефактов наткнулся в заброшенном шахтерском городе-призраке в Чили на скелет странного существа с вытянутой головой, это ожидаемо породило в мире новую волну уфомании.

Слишком нестандартен был внешний облик обнаруженного «человечка»: крохотный 15-сантиметровый размер, отсутствующие пары рёбер и зловещие глазницы напомнили многим об образе инопланетян. Атакамская мумия в свою очередь унаследовала славу знаменитого Кыштымского карлика «Алёшеньки» из России – но, в отличие от русского «собрата», останки чилийского гуманоида находятся в известном месте (в руках испанского бизнесмена Рамона Навиа-Осорио). А значит, их легко подвергнуть дотошному и пристальному анализу!

В 2013 году команда Стэнфордского университета заключила, что мумия, которой дали имя «Ата», имеет обычное человеческое происхождение. Но вот что удивительно: судя по анализу костей, мумия принадлежала не древнему недоношенному младенцу, а полноценному ребенку возрастом 6-8 лет! И это при размерах всего в 15 сантиметров – едва ли с ладонь взрослого с человека. Также анализ показал, что этот ребенок погиб всего несколько десятков лет назад.

Далее учёные привлекли к исследованию эксперта по детской геномике из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Атула Бьюта, который дополнил картину новыми данными. По его словам, Ата – мумия женского пола южноамериканского происхождения. Ребенок родился преждевременно и имел несколько серьезных патологий. Среди них: тяжелая форма дисплазии скелета и нарушение старения костей.

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Мумия, обнаруженная в пустыне Атакама Фото: Steven Greer/siriusdisclosure.com

В итоге последний вердикт учёных был таков – мумия всё же принадлежит девочке-младенцу, которая родилась преждевременно и страдала редкимм генетическими нарушениями: это и привело к аномальному развитию скелета.

Согласно одному из последних исследований на тему происхождения Аты, опубликованному в журнале Genome Research, ДНК мумии отличается от человеческого за счет того, что несёт в себе мутации в семи генах. Они связаны с пороками развития костей и лица, аномалиями в строении ребёр, карликовостью и преждевременным сращением суставов. Учёным даже удалось проследить аномалии в последовательности генов, которые раньше с физическим развитием не связывали.

Предполагается, что такое количество генетических дефектов плода могло быть напрямую связано с самим местом обнаружения карлика. Останки Аты нашли в Ла-Нории – городе, известном своей добычей нитратов в пустыне Атакама. Именно это, предполагают ученые, могло привести к значительным повреждениям в её ДНК. Разумеется, это всего лишь предположение, и в этой истории ещё много вопросов. Что можно сказать совершенно точно, так это что все эти мутации связаны с происходящим на Земле, а никак не в далёком космосе.