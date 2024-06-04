Что смертельнее для человека: холод или жара? У ученых есть ответ

Исследователи выяснили, что от холода погибает в 20 раз больше людей, чем от жары.

Принято считать, что высокие температуры губительно влияют на организм – они заставляют сбоить сердце, повышают давление и вызывают обезвоживание. А зимнюю погоду многие врачи называют оптимальной для здоровья и красоты.



Масштабное исследование, проведенное однажды группой ученых из разных стран, доказывает, что все ровно наоборот. Специалисты изучили 74 миллиона смертей, произошедших с 1985 по 2012 год в 384 разных локациях на территории 13 стран. Климат в них варьировался от умеренного до субтропического. Ученые собрали данные о средней температуре, влажности и уровне загрязнения воздуха, чтобы понять, при какой погоде люди умирают реже всего.

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Из всех изученных случаев смерти в среднем 7,71% был напрямую вызван аномальной для того или иного региона температурой. В некоторых странах, например, Таиланде, Бразилии и Швеции, этот показатель был ниже и составил 3%, а в Китае, Италии и Японии — целых 11%.



Ученые с удивлением обнаружили, что из общего числа абсолютное большинство «погодных» смертей, 7,29%, было связано с холодом. Только 0,42% людей умерли из-за жары. Другой неожиданностью оказалось то, что экстремальные температуры были повинны только в 1% смертей, а остальные произошли при незначительных понижениях или повышениях показателей термометра.



По словам авторов исследования, здравоохранительные службы обычно активизируются только во время жары, но им явно стоит быть внимательнее при наступлении холодов, пусть даже небольших.