Кирпич из дворца ассирийского царя стал капсулой времени: из него удалось извлечь ДНК растений

Подобный прорыв совершен впервые.

Группа ученых из Дании и Великобритании извлекла неповрежденную ДНК древних растений из глиняного кирпича, использованного при строительстве большого дворца в ассирийской столице – городе Нимруд – в IX веке до нашей эры.

«Благодаря этому исследованию мы сделали новаторское открытие: древняя ДНК, эффективно защищенная от загрязнения внутри куска глины, может быть успешно извлечена из кирпича возрастом 2900 лет. Научные перспективы этого подхода значительны и потенциально могут привести к более глубокому исследованию древних и утраченных цивилизаций», – пишут авторы исследования.

Глиняный сырцовый кирпич, анализируемый в этом исследовании, когда-то был частичкой роскошного дворца новоассирийского царя Ашурнасирпала II, который правил землями современного Ирака с 883 по 859 год до нашей эры. Датировка известна исследователям благодаря клинописной надписи, которая прямо идентифицирует кирпич как «собственность дворца Ашурнасирпала, царя Ассирии».

Этот конкретный кирпич был обнаружен британскими и датскими археологами ещё в 1949 году – во время раскопок руин древней ассирийской столицы Нимруда, известного ассирийцам как Кальху. Его отправили в Национальный музей Дании на хранение и позже выставили на всеобщее обозрение.

Когда древний кирпич прибыл в Данию, он уже раскололся на две части по горизонтали. Сырцовые кирпичи этого типа прочные, но подвержены растрескиванию, и когда в 2020 году куски кирпича решили исследовать, нижняя половина внезапно раскололась на две части по вертикали.

Раньше такое развитие событий расценили бы как прискорбную случайность. Но в данном случае растрескивание и раскол древнего кирпича предоставило прекрасную возможность расширить границы тестирования древней ДНК.

Пять точек отбора проб на поверхности кирпича, из которого была извлечена ДНК древних растений Фото: Troels Pank Arbøll

Заинтригованная этими возможностями, новая группа британских и датских исследователей, обладающих знаниями в области химии, биологии и генетики, попросила предоставить доступ к свежеразбитому кирпичу, чтобы посмотреть, можно ли будет извлечь образцы ДНК из его внутренней части. Хотя раньше такого никогда не пробовали, наука о ДНК продвинулась до такой степени, что это казалось теоретически возможным.

Реклама

В древней Месопотамии мастера изготавливали такие кирпичи, высушивая на солнце смесь глиняной грязи, соломы и навоза животных. Для изготовления сырцовых кирпичей не использовался чрезмерный обжиг, а это означало, что любые генетические материалы, поглощенные грязью из окружающей среды, могли сохраниться внутри кирпича на любой срок, как в капсуле времени.

В итоге ученым не составило большого труда найти хорошо сохранившиеся генетические образцы на обнаженной поверхности кирпича. После секвенирования ДНК древних растений, которую они извлекли из древней высохшей глины, ученые сравнили свои результаты с современными генетическими образцами, взятыми из этого региона. Они также изучили исторические записи, чтобы выяснить, какие конкретные виды растений существовали в районе Нимруда в новоассирийские времена.

Благодаря этому сравнительному анализу ученые смогли идентифицировать 34 различных типа растений, в том числе древние разновидности капусты, лавра, вереска и других местных трав.

«Благодаря надписи на кирпиче мы можем отнести глину к относительно конкретному периоду времени в определенном регионе, а это означает, что кирпич служит временной капсулой биоразнообразия с информацией об одном месте и его окрестностях», – Троэльс Арбёлль, соавтор исследования из Оксфордского университета.

Нимруд, или Кальху, был столицей Новоассирийского царства во времена правления Ашурнасирпала II. Многие растения, произраставшие в этом регионе, собирались и выращивались для использования в пищу, приготовления лекарств, созданий украшений и волокон одежды, веревок и других полезных предметов.

Следовательно недавно обнаруженные образцы ДНК древних растений могут дать исследователям некоторое представление о том, какие растения на самом деле использовали древние ассирийцы для удовлетворения своих культурных и социальных потребностей.

Успех этого проекта по тестированию ДНК показывает невероятный спектр возможностей, которые открываются перед историками и археологами по мере того, как генетический анализ становится все более продвинутым.