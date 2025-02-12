Китай начал создавать систему планетарной защиты

Причиной работ стала угроза столкновения Земли с астероидом 2024 YR4.

Китай приступил к разработке системы планетарной защиты ввиду потенциальной угрозы столкновения Земли с астероидом 2024 YR4. Центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности Китая открыл набор новых сотрудников. На текущий момент доступны три вакансии, касающиеся вопросов планетарной безопасности.

Кроме того, центр, который занимается космическими инженерными исследованиями и мониторингом Земли, приглашает молодых специалистов, окончивших университеты, принять участие в работе по контролю за астероидами и созданию системы раннего предупреждения о возможных угрозах.

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Специалисты NASA 8 февраля объявили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году удвоилась — с 1% до 2,3%. Они также подчеркнули, что в 2025 году этот объект будет исследован с использованием телескопа «Джеймс Уэбб» для точного определения его характеристик.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщало, что их миссия Double Asteroid Redirection Test (DART) успешно справилась с задачей и изменила орбиту астероида Диморфос.