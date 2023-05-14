Китайцы заселили Америку еще во время первого ледникового периода

Палеогенетики открывают новые секреты древности.

Новое исследование ДНК предполагает, что группы ледникового периода на древнем северном побережье Китая составили первую волну людей, заселивших Новый Свет. Они также, возможно, мигрировали и в Японию. Это помогает объяснить сходство артефактов каменного века в Америке, Китае и Японии.

Есть две основные модели того, как люди впервые мигрировали в Америку. Ранняя версия предполагает, что когда Берингов мост, который когда-то соединял Азию с Северной Америкой, был относительно свободен ото льда, в Новый Свет отправились люди из Сибири. Более поздние данные свидетельствуют о том, что несколько волн людей путешествовали в Америку из разных частей Евразии – возможно, на плавсредствах – вдоль тихоокеанского побережья Азии, Берингова сухопутного моста и Северной Америки.

Чтобы пролить свет на происхождение коренных американцев, ученые исследовали ДНК из митохондрий, которые обладают собственными генами, передающимися от матери. Исследователи проанализировали более 100 000 современных и 15 000 древних образцов ДНК со всей Евразии. Они сосредоточились на редкой линии митохондриальной ДНК под названием D4h, которая в настоящее время встречается только у 1 из 200 человек во всем мире.

«Об этом генетическом типе лишь спорадически сообщалось в различных исследованиях. Поэтому этой женской линии, а также ее происхождению и истории расселения (особенно расселению в Америке) до сих пор уделялось мало внимания», – Ю Чун Ли, молекулярный антрополог из Куньминского института зоологии в Китае.

Одно из предыдущих исследований показало, что одна ветвь D4h, известная как D4h3a, была обнаружена у коренных американцев, а другая ветвь, названная D4h3b, была обнаружена в Китае и Таиланде. Это предполагало, что древние члены линии D4h могли помочь соединить Азию и Америку.

Карта Азии и Северной Америки с двумя красными линиями, прочерчивающими материнскую родословную людей из Китая в Японию и Америку во время последнего ледникового максимума, между 25 500 и 19 000 лет назад Фото: Yu-Chun Li

Во время последнего ледникового максимума (от 26 500 до 19 000 лет назад) люди ледникового периода с материнской линией D4h3a покинули Азию и, вероятно, прошли по сухопутному мосту в районе Берингова пролива в Северную Америку.

Сравнивая мутации, наблюдаемые в митохондриальной ДНК с течением времени, а также географическое положение и радиоуглеродные даты окаменелостей, из которых была собрана древняя ДНК, ученые обнаружили, что D4h3a, вероятно, возник в северном прибрежном Китае.

Новые данные свидетельствуют о том, что предки и ближайшие родственники D4h3a попали в Америку по крайней мере в результате двух миграций. Обе диаспоры, по-видимому, возникли, когда сухопутный мост из Азии в Америку был заблокирован льдом, поэтому исследователи предполагают, что вместо этого люди ледникового периода могли путешествовать по побережью Тихого океана.

По словам исследователей, первая миграция, вероятно, произошла между 19 500 и 26 000 лет назад, во время последнего ледникового максимума, самой холодной части последнего ледникового периода. В то время ледяные щиты покрывали большую часть планеты, и жизнь в северном Китае, вероятно, была сложной для людей.

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По оценкам ученых, второй период переселения, по-видимому, случился 19 000–11 500 лет назад, когда началось таяние ледяных щитов. Предыдущие работы предполагали, что такой сдвиг климата, вероятно, способствовал быстрому росту населения, наблюдавшемуся в ту эпоху. В свою очередь, это могло способствовать их распространению в другие регионы.

Удивительно, но исследователи обнаружили, что во время этой второй волны одна ветвь отсоединилась от северного побережья Китая и отправилась в Японию, где эти люди внесли свой вклад в генофонд японцев, особенно коренных айнов.

Карта Азии с красным кружком на материковом Китае со стрелками, показывающими, как люди ледникового периода мигрировали в Японию во время последней дегляциации между 19 000 и 11 000 лет назад Фото: Yu-Chun Li

«Это указывает на неожиданную генетическую связь между коренными американцами и японцами», – пишут исследователи.

Это открытие может помочь объяснить некоторые археологические сходства, когда-то существовавшие между народами каменного века в Китае, Японии и Америке. В частности, исследователи утверждали, что три региона имели сходство в том, как они изготавливали наконечники для стрел и копий.

Хотя ученые сосредоточились на митохондриальной ДНК, проведенный ими дополнительный генетический анализ позволяет предположить, что предки коренных американцев мужского пола также жили в северном Китае примерно в то же время, что и предки женского пола.

Хотя эти новые данные свидетельствуют о том, что эта единственная северная китайская линия, возможно, способствовала происхождению коренных американцев, «она не представляет всю историю всех коренных американцев», заостряют внимание учёные.