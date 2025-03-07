Китайские палеонтологи открыли вымершего ядовитого скорпиона

Он жил в меловом периоде и достигал десяти сантиметров в длину – это, между прочим, довольно много.
Специалисты из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук совершили важное открытие, обнаружив окаменелые остатки «гигантского» ядовитого скорпиона, который жил около 125 миллионов лет назад, в меловом периоде. Найденная окаменелость происходит из формации Исянь, расположенной на северо-востоке Китая, известной благодаря богатству древних ископаемых, относящихся к раннему меловому периоду.
Открытому виду присвоили название Jeholia longchengi. Исследование показало, что размеры этого скорпиона достигали примерно десяти сантиметров, что делает его гораздо больше сородичей, существовавших в тот же период – обычно они достигали лишь половины такой длины.
Вероятно, Jeholia longchengi играл значительную роль в экосистеме того времени, питаясь различными насекомыми, пауками, лягушками, маленькими ящерицами и даже мелкими млекопитающими. Однако сам скорпион тоже мог оказаться добычей более крупных хищников, таких как динозавры или ранние млекопитающие.
Окаменелости наземных скорпионов являются большой редкостью, поскольку эти существа преимущественно обитали в скрытых от глаз местах, таких как пространства под камнями и ветками, где условия для их превращения в окаменелости были далеко не идеальными.
Ранее сообщалось, что исследователи из Аргентины обнаружили остатки двух самых крупных птерозавров Южной Америки, принадлежащих к одному виду. Вид получил название Thanatosdrakon, что означает «дракон смерти». Этот гигант жил в меловой период вместе с динозаврами.