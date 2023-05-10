Китайские ученые подключили роборуку к мозгу обезьяны

Подобный эксперимент был проведен впервые в мире. Он завершился успешно.

Специалисты Нанькайского университета в Китае впервые в мире смогли успешно подключить компьютер к мозгу обезьяны, после чего она получила возможность управлять роботизированной рукой. По словам ученых, технология интерфейса мозг-компьютер может преобразовывать сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в управляющие инструкции.

«Это помогает пациентам с двигательными нарушениями — инсультом, боковым амиотрофическим склерозом (его также называют «Болезнью Стивена Хокинга» — прим. Russian Traveler) и так далее — взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать качество их жизни», — отметили в Нанькайском университете.

Реклама

Специалисты провели датчики мозга-компьютера через кровеносные сосуды к двигательной коре обезьяны, благодаря чему она смогла активно управлять роботизированной рукой. Эта технология считается безопасной, поскольку не требует трепанации черепа — подключение к мозгу происходит через кровеносные сосуды.

Ученые подчеркивают, что говорить о применении этой технологии на людях пока преждевременно — необходимы дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что новое исследование показало специфическую молекулярную аналогию мозга осьминога с человеческим мозгом.