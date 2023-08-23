Китайские ученые создали унитаз, который нельзя испачкать

Добиться такого эффекта помогло чрезвычайно скользкое покрытие.

Специалисты Университета науки и технологии Хуачжун (город Ухань, Китай) создали невероятно скользкий унитаз, который невозможно загрязнить, а его поверхность остается скользкой даже при истирании. Ученые напечатали тестовую модель унитаза на 3D-принтере — она была уменьшена примерно в десять раз по сравнению с настоящим унитазом. Основой скользящего материала стала смесь пластика и гидрофобных песчинок, пропитанная силиконовым маслом.

Когда модель была готова, начались тесты, в ходе которых использовались самые разные загрязнители — в том числе вода, молоко, йогурт, мед и даже синтетические фекалии. Как оказалось, ни один из загрязнителей не смог прилипнуть к поверхности унитаза. При этом он остался скользким даже после того, как его более тысячи раз протерли наждачной бумагой. Ученые надеются, что их разработка поможет сильно сократить количество воды, которая используется для смыва.

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На сегодняшний день его множество самых разных видов скользких поверхностей унитаза — например, тефлоновое покрытие. Но все они недостаточно прочны: чем чаще их используют, тем менее скользкими они становятся. В результате чаша загрязняется быстрее, а порой пользователям даже приходится менять унитаз.

Ранее сообщалось, что на многоразовых бутылках нашли больше бактерий, чем на сиденье унитаза.