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Китайские ученые впервые пересадили свиную печень человеку

Китайские ученые впервые пересадили свиную печень человеку

Свиней считают лучшими кандидатами для межвидовых трансплантаций.

Группа китайских ученых из Четвертого военного медицинского университета в Сиане провела первый эксперимент по трансплантации печени, полученной от генетически модифицированной свиньи, пациенту, находящемуся в глубокой коме. Донорский орган был взят у мини-свиньи, у которой были изменены шесть генов. Пациентом стал взрослый мужчина с диагностированным необратимым повреждением мозга, жизнедеятельность которого поддерживалась с помощью медицинской аппаратуры.

Исследование продолжалось десять дней, после чего было прервано по запросу близких пациента. В этот период пересаженная печень демонстрировала стабильную работу, обеспечивая выработку необходимых веществ, включая желчь и альбумин.

Свиньи рассматриваются как наиболее подходящие кандидаты для межвидовых трансплантаций благодаря сходству их анатомического строения и физиологических процессов с человеческими. Использование генных технологий помогает снизить риск отторжения пересаженного органа. Однако ученые заметили, что свиная печень вырабатывает значительно меньше желчи и альбумина по сравнению с человеческой. Для дальнейшего развития методики требуются дополнительные эксперименты с увеличением продолжительности наблюдения.

Ранее сообщалось, что специалисты компании PorMedTec (Япония) сумели вывести поросенка, органы которого в будущем могут быть трансплантированы людям и спасти не одну жизнь. Саму технологию трансплантации разработали в США, но японские ученые смогли применить импортированные из Штатов клетки для успешного клонирования поросенка.

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