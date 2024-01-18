Китайские ученые впервые в мире клонировали макаку

По их словам, это достижение открывает новые возможности для тестирования лекарств.

Китайские ученые во главе с ведущим исследователем Фалонгом Лу первыми в мире клонировали макак-резуса (Macaca mulatta). Специалисты перепрограммировали клетки одной макаки, создали клонированные эмбрионы, а затем имплантировали их суррогатным матерям. Спустя два года макака РеТро стала первым успешным итогом эксперимента.

Макаку клонировали тем же способом, что и знаменитую овечку Долли – с помощью переноса ядер соматических клеток (SCNT), или терапевтического клонирования. Учёные отмечают, что это первая макака в мире, клонированная таким способом.

Это достижение открывает широкие возможности для ускоренного тестирования лекарств на генетически идентичных испытуемых. В то же время Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) выразило сомнения в немедленной пользе для пациентов достижения Фалонга Лу и его коллег, и подчеркнуло страдания животных: для рождения одной особи потребовалось 113 эмбрионов.

«Большое количество необходимых эмбрионов и ограниченность данных, полученных только при одном рождении, вызывает обеспокоенность», — отметил профессор Робин Ловелл-Бэдж, сторонник этичных исследований на животных.

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Между тем исследовательская группа теперь намерена усовершенствовать процесс, а также сократить число животных, задействованных в исследовании. При этом ученые декларируют курс на этические нормы и заявляют, что услышали опасения по поводу страданий животных.

Макаки часто используются в научных экспериментах, особенно – по трансплантации органов. Например, в 1970 году, американский нейрохирург Роберт Уайт провел трансплантацию головы одной обезьяны на тело другой.

Ранее сообщалось, что специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) из Якутии вскрыли тушу древнего бизона — по оценкам ученых, полученный биологический материал позволит клонировать это вымершее животное.