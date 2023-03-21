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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Китайские ученые вырастили мышам оленьи рога

Фото: Dunk / Flickr

Специалисты называют это первым шагом к отращиванию утраченных конечностей.

Ученые из Китайской академии наук и Национального фонда естественных наук КНР сумели привить мышам оленьи гены, благодаря чему у грызунов был запущен процесс роста рогов. Специалисты надеются, что «модифицированные» мыши могут стать ключом к оценке влияния скрещения на регенеративные функции.

Также достижение китайских специалистов — важный шаг к развитию технологии естественного выращивания утраченных конечностей.

Запустить процесс роста рогов у грызунов позволили добавленные им оленьи гены: дело в том, что олени способны восстанавливать костную ткань. В свою очередь, у мышей есть участок с клетками-предшественниками роговой бластемы на головах.

Фото: Datao Wang,Tomas Landete-Castillejos / Stem cells drive antler regeneration, Science, 379

Ранее сообщалось, что специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) впервые в истории смогли вырастить в лаборатории мини-глаза для изучения слепоты.

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