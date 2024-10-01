Китайские ученые выяснили причину рекордной высоты Эвереста

Ключевую роль в судьбе горы сыграла главная река Непала.

Команда китайских исследователей из Университета геонаук в Ухане определила факторы, влияющие на выдающуюся высоту Эвереста среди прочих гималайских вершин. В ходе своего исследования ученые обнаружили, что ключевую роль в формировании такой внушительной высоты Эвереста играет деятельность реки Арун — главной реки Непала. Примерно 89 тысяч лет назад поток воды Аруна усилился за счет воды, перетекающей из реки Коси. Это привело к образованию крупного ущелья в горах.

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Эверест, известный как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, возвышается на 8849 метров над уровнем моря, являясь самым высоким местом на Земле. Его высота на 250 метров превосходит окружающие гималайские вершины. Кроме того, Эверест продолжает расти, ежегодно прибавляя несколько миллиметров, что идет быстрее, чем ожидалось ранее.

Размыв крупных фрагментов породы в ущелье привел к подъему участка земной коры, на котором расположен Эверест. По оценкам ученых, вследствие активности реки Арун высота Эвереста увеличилась на 15-50 метров. Учитывая, что толщина земной коры в этой области колеблется от 10 до 30 километров, исследователи предполагают, что это явление может ускорять рост поверхности горы Джомолунгмы до 0,53 мм в год.

Ранее стало известно, что доступ на Эверест собираются ограничить — Непальский Верховный суд вынес решение об ограничении количества выдаваемых пермитов.