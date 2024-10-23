Китайский робот-бегун стал самым быстрым в мире благодаря кроссовкам

Двуногий робот-гуманоид STAR1 может развивать скорость до 3,6 м/c.

Китайская компания Robot Era создала самого быстрого в мире робота-бегуна. Правда, с одним уточнением – рекордную скорость гуманоид смог развить только благодаря удачному выбору обуви.

Во время экспериментального забега в пустыне Гоби на северо-западе Китая, STAR1, обутый в кроссовки, разбежался до скорости в 3,6 м/с, побив предыдущий рекорд своего китайского собрата, – робота H1 от компании Unitree – поставленный в марте. Тогда двуногий H1 двигался со скоростью 3,3 м/с – правда, его ноги не отрывались от земли, поэтому технически это бегом не назовешь.

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Для чистоты эксперимента учёные выставили на забег сразу двух роботов STAR1 – но один из них остался «босоногим». При этом STAR1 в кроссовках стартанул даже позже своего конкурента, но, в итоге, смог обогнать его. Благодаря искусственному интеллекту и возможности управлять передвижениям робота по разным типам местности — лугам, гравию, асфальту и грунту — обутый STAR1 смог удерживать максимальную скорость в течение 34 минут. Для роботов подобного типа это рекорд.

STAR1 при росте в 171 сантиметров весит 65 килограммов, а его вычислительная мощность достигает 275 триллионов операций в секунду. Это намного больше типичного объема вычислительной мощности ИИ, а STAR1 при это ещё довольно гибкий и подвижный (для робота-гуманоида, разумеется).