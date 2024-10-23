авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Китайский робот-бегун стал самым быстрым в мире благодаря кроссовкам

Фото: ROBOT ERA // YouTube

Двуногий робот-гуманоид STAR1 может развивать скорость до 3,6 м/c.

Китайская компания Robot Era создала самого быстрого в мире робота-бегуна. Правда, с одним уточнением – рекордную скорость гуманоид смог развить только благодаря удачному выбору обуви. 

Во время экспериментального забега в пустыне Гоби на северо-западе Китая, STAR1, обутый в кроссовки, разбежался до скорости в 3,6 м/с, побив предыдущий рекорд своего китайского собрата, – робота H1 от компании Unitree – поставленный в марте. Тогда двуногий H1 двигался со скоростью 3,3 м/с – правда, его ноги не отрывались от земли, поэтому технически это бегом не назовешь. 

Для чистоты эксперимента учёные выставили на забег сразу двух роботов STAR1 – но один из них остался «босоногим». При этом STAR1 в кроссовках стартанул даже позже своего конкурента, но, в итоге, смог обогнать его. Благодаря искусственному интеллекту и возможности управлять передвижениям робота по разным типам местности — лугам, гравию, асфальту и грунту — обутый STAR1 смог удерживать максимальную скорость в течение 34 минут. Для роботов подобного типа это рекорд. 

STAR1 при росте в 171 сантиметров весит 65 килограммов, а его вычислительная мощность достигает 275 триллионов операций в секунду. Это намного больше типичного объема вычислительной мощности ИИ, а STAR1 при это ещё довольно гибкий и подвижный (для робота-гуманоида, разумеется).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024