Киви сделает вашу жизнь лучше всего за четыре дня: открытие ученых

Ученые выяснили это в новом исследовании.

Продукты, богатые витамином С, могут улучшить настроение – это уже было известно учёным раньше. Однако как быстро произойдут перемены к лучшему, было неизвестно. В новом исследовании ученые из Университета Окленда и Университета Отаго решили определить изменения, связанные с настроением, после приема киви, витамина С или плацебо. Для этого они использовали интенсивные опросы с помощью смартфонов в трех группах плацебо-контролируемого исследования.

В рационе фрукты и овощи, богатыми питательными веществами, могут принести пользу психическому здоровью, снижая депрессивное настроение или улучшая самочувствие.

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Хотя биохимические пути, связывающие фрукты и овощи с психологическими симптомами, разнообразны и сложны, мы знаем одно: среди витаминов, способствующих положительным изменениям, точно есть витамин С. Он участвует в синтезе нейротрансмиттеров, пептидных гормонов и действует как катализатор нескольких ферментов, каждый из которых необходим для поддержания и улучшения здорового функционирования мозга, включая настроение.

Киви является надежным источником витамина С. В исследованиях этот фрукт продемонстрировал дозозависимое снижение уровня депрессии и общего расстройства настроения у молодых людей, которые потребляют мало фруктов и овощей.

Профессор Университета Отаго Тамлин Коннер и его коллеги выяснили, что употребление двух киви в день может «повышать показатели субъективной жизнеспособности» после двух недель приема. Улучшения были одинаковыми у всех участников, получавших витамин С, хотя наибольшие улучшения наблюдались у участников с низким уровнем витамина С в начале исследования.

«Наши новые результаты предоставляют людям реальный и доступный способ поддержать свое психическое благополучие. Людям будет приятно узнать, что небольшие изменения в их рационе, например, добавление киви, могут изменить их самочувствие», – Тамлин Коннер.

Исследователи провели 8-недельный диетический эксперимент с участием 155 взрослых с низким содержанием витамина С. Участники ежедневно принимали либо добавку витамина С, либо плацебо, либо два киви. Затем они сообщали о своем настроении, состоянии здоровья, качестве сна, количестве сна и физической активности с помощью опросов на смартфонах.

Ученые обнаружили, что добавление киви улучшило жизненный тонус и настроение в течение всего четырех дней, а своего пика улучшение достигло примерно через 14-16 дней. С другой стороны, витамин С незначительно улучшал настроение вплоть до 12-го дня.

«Если мы поймем нюансы этих ежедневных эффектов, то мы узнаем больше о потенциальной пользе продуктов и добавок, богатых витамином С, для психического здоровья. Это помогает нам понять, что то, что мы едим, может относительно быстро повлиять на то, как мы себя чувствуем», – заключает Коннер.