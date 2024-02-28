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Кладоискатель нашел кольцо, которое принадлежало древней династии – находке 1500 лет

Фото: National Museum of Denmark

Ювелирные изделия и кольца этого типа носили только представители Меровингов — могущественной французской династии.

Датский кладоискатель Ларс Нильсен обнаружил золотое кольцо Меровингов, которое было изготовлено в ранее неизвестном княжестве. Это открытие позволяет связать Данию с влиятельной французской династией. Нильсен нашел кольцо еще в 2020 году, однако специалисты долго держали это открытие в тайне, что позволило им всестороннее исследовать артефакт.

Золотое кольцо — предположительно, женское — содержит гранат альмандин, символ власти. Украшение могло принадлежать дочери принца, которая вышла замуж за датского аристократа. В целом, ювелирные изделия и кольца этого типа носили только представители Меровингов — могущественной французской династии, которая была одним из главных центров власти Европы железного века.

Находка, сделанная Ларсом Нильсеном, может означать, что Ютландия — датский полуостров, где нашли кольцо — была тесно связана с Францией из-за династических браков. Монеты и керамика, обнаруженные рядом с кольцом, лишь подтверждают это. Специалисты надеются, что дальнейшее изучение кольца и Ютландии прольет свет на некогда сложные политические сети вдоль Северного моря.

Ранее сообщалось, что необычный перстень с изображением греческой богини Афины Паллады стал случайной находкой археологов во время исследования древнерусского поселения XIV века на объекте Себино-2 вблизи Куликова поля.

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