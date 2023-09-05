Когда человечество находилось на грани вымирания? Отвечают учёные

Популяция предков современных людей в этот период едва превышала тысячу особей.

Ученые-генетики во главе с Юнь Синьфу, сотрудником кафедры биостатистики и науки о данных в Техасском научном центре здравоохранения (США), обнаружили новое «бутылочное горлышко», через которое прошли предки современного человека: на протяжении многих поколений их популяция едва превышала тысячу особей. Это было 930-813 тысяч лет назад.

Эффект «бутылочного горлышка» — это сокращение генофонда популяции из-за прохождения периода, во время которого по разным причинам ее численность критически уменьшается.

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Ученые применили новую коалесцентную модель, чтобы спрогнозировать численность человеческой популяции в прошлом на основе более чем трех тысяч современных геномов человека.

«Результаты показали, что предки человека прошли через популяционное «узкое место», когда примерно между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад размножалось около 1280 особей. Это «узкое место» продолжалось около 117 тысяч лет и привело к тому, что предки человека были близки к вымиранию», — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что обнаруженное «бутылочное горлышко» совпадает с большим хронологическим разрывом как в африканских, так и в евразийских ископаемых. Оно совпало как с серьезными климатическими изменениями эпохи плейстоцена («ледниковый период»), так и с дальнейшим образованием видов.

Ранее ученые из Университета имени Нельсона Манделы (ЮАР) пришли к выводу, что древние люди стали носить обувь уже около 100 тысяч лет назад.