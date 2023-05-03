Когда и где появился лагер? Учёные нашли ответ

Исследователи изучили старые записи о пивоварении, чтобы раскрыть историю лагерных дрожжей.

Специалисты изучили старые записи о пивоварении, чтобы проследить историю лагерных дрожжей далеко в прошлое – до пивоварни в Мюнхене в 1602 году. Предыдущие анализы показали, что дрожжи представляли собой комбинацию двух других видов, но когда и как это произошло, оставалось загадкой.

Лагер – это тип пива, при изготовлении которого используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре. Немецкие эксперты считают, что лагер, вероятно, появился случайно, когда производящие пиво дрожжи, используемые в Баварии с XIV века, были по ошибке смешаны с богемскими пшеничными пивными дрожжами с суперпитательными веществами.

Богемия – это регион современной Чехии, получивший широкую известность благодаря производству светлого пива. В XVII веке Богемия была частью немецкого государства.

Исследователи говорят, что доминирование дрожжей для лагера развивалось в три этапа:

Сначала штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae впервые прибыл в Мюнхен из Богемии, где пивовары варили пшеничное пиво. Затем эти дрожжи были завезены на мюнхенскую пивоварню в 1602 году и смешаны с дрожжами Saccharomyces eubayanus, используемыми для приготовления коричневого эля. Полученные дрожжи Saccharomyces pastorianus начали использоваться сначала на пивоваренных заводах в Мюнхене, а затем по всей Европе и остальному миру.

Соединение дрожжей произошло после смерти пивовара белого пива. Ганс VI фон Дегенберг получил специальное разрешение на открытие пивоварни пшеничного пива на территории Баварии – и это несмотря на то, что в середине XVI века все баварские пивовары должны были использовать дрожжи низового брожения. Такое пиво было чрезвычайно популярным в Богемии – снискало оно успех и в Баварии.

В 1602 году внук фон Дегенберга умер, не оставив наследника, и пивоварня в маленьком приграничном городке Шварцах была конфискована Максимилианом Великим, который затем перевез дрожжи на свое предприятие в Мюнхен, говорят эксперты.

В течение следующих пяти лет придворная пивоварня герцога Hofbräühaus попеременно производила коричневое пиво низового брожения и пшеничное пиво верхового брожения, но со временем два вида дрожжей смешались – так появились лагерные дрожжи.

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Пивоварня Hofbräühaus Фото: Hofbräühaus

Однако первый лагер был сварен только в начале XIX века, когда Saccharomyces pastorianus были экстрагированы в Копенгагене и должным образом изолированы владельцем пивоварни Carlsberg.

Интересный факт Германия не является родиной пива. Этот напиток производился с древних времен, а недавние археологические находки свидетельствуют о том, что его варили в Восточном Средиземноморье около 13 000 лет назад. В настоящее время на долю лагера приходится, по разным данным, до 80-90 процентов всего потребляемого в мире пива – это самое распространенное пиво в мире.