Когда люди начали дарить друг другу подарки?

Эта традиция появилась в Африке около 200 тысяч лет назад.

Ученые из Южно-Африканского университета Витватерсранда (ЮАР) установили, что традиция обмена подарками появилась около 200 тысяч лет назад в Африке с первыми современными людьми. Со временем она перекочевала в разные культуры и, среди прочего, выражалась в обмене скотом для укрепления связей между группами.

Исследователи определили три типа социального поведения: эгоистическое, кооперативное и бескорыстное. Их соотношение (20%, 63% и 17%) осталось актуальным и помогло древним людям выживать и развиваться. Причем изначально дарение подарков было выражением бескорыстия.

С перемещением людей по планете эти поведенческие модели сочетались с культурными особенностями разных обществ. В условиях ограниченных ресурсов развивались сложные социальные структуры, где подарки играли ключевую роль. Внутри групп они были средством взаимопомощи, а между группами — инструментом для поддержания мира и уважения к лидерам.

Реклама

Какие сувениры везти из Подмосковья? 12 изделий от игрушек до платков читать

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили тайный утраченный язык, которому три тысячи лет.