Когда появилась первая одежда? Ответить помогут вши

Существует предположение, что первобытные люди могли начать создавать первую одежду уже около 500,000 лет назад – хотя большинство оценок датирует изобретение первых одежд гораздо более поздним периодом.

Самые ранние доказательства появления одежды – например, иглы с ушком — существовали уже 40-30 тысяч лет назад. При этом орудия, которые могли использоваться для изготовления шкур, возникли где-то на 760 тысяч лет раньше.

Существуют несколько возможных способов проследить фэшн эволюцию наших предков: например, ранее исследование Дэвида Рида из Музея естественной истории Флориды и его коллег показало, что современные люди из Африки начались пользоваться одеждой уже как минимум 170,000 лет назад. Исследователи пришли к этой дате, изучая эволюцию развития платяных вшей. Известно, что как минимум 170,000 лет назад – или, по крайней мере, 83,000 лет назад — эти паразиты отделились от головных вшей и стали самостоятельными единицами. А поскольку существовать без одежды платяные вши не могли, это говорит о том, что одеяния возникли у наших предков в период среднего или позднего плейстоцена.

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В принципе эта теория совпадает с общей тенденцией развития современного человека: возникновение одежды послужило важным фактором, обусловившим успешную первую волну миграции людей современной анатомии из Африки на Ближний Восток где-то 120–130 тысяч лет, и далее в Азию, Австралию, Сибирь и Европу в последующие тысячелетия. Более суровые климатические условия потребовали от наших предков изобретательности в плане внешнего вида и развития более утонченных охотничьих стратегий и навыков.