Компания Илона Маска впервые вживила свой имплант в мозг человека

В будущем технология может позволить слепым вернуться к полноценной жизни.

Американская компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, впервые вживила имплант в мозг человека. По словам Маска, операция по чипированию прошла 28 января и восстановление добровольца в настоящее время идет хорошо. Разрешение регулирующих органов на опыты с людьми Neuralink получила в минувшем мае, после чего приступила к поиску добровольцев.

При этом двумя месяцами ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку Neuralink. Между тем сам Илон Маск утверждает, что его технология со временем может позволить слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.

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Нейроны общаются с помощью электрических сигналов, чтобы координировать наши мысли, чувства и поведение. Имплантаты Neuralink теоретически будут работать, интерпретируя эти электрические сигналы и передавая декодированную информацию на компьютер через Bluetooth. Например, в случае помощи в восстановлении движения компьютер будет анализировать поступающую информацию и реагировать, отправляя сигналы обратно в тело, стимулируя нервы и мышцы для управления движением.

Ранее Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, рассказал о коллеге, которого много лет назад растерзал крокодил.