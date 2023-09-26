Контакт с пришельцами назвали выгодным для человечества

Философ из Финляндии опроверг угрозу встречи с инопланетянами.

Философ Стивен Ферт из Хельсинского университета (Финляндия) опроверг гипотезу о том, что контакт с представителями внеземных цивилизаций обязательно будет нести угрозу для человечества. По мнению специалиста, куда более вероятен сценарий с взаимовыгодным сотрудничеством.

Принято считать, что из-за огромных межзвездных расстояний первый контакт с инопланетянами, скорее всего, будет осуществлен благодаря радиосигналам, а сам обмен информацией может занять как годы, так и десятилетия. В таких условиях наиболее подходящим инструментом для изучения последствий «первого контакта» становится так называемая теория игр.

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Теорема Шеллинга (или ловушка Гоббса) гласит, что упреждающая атака на незнакомца с неизвестными мотивами — это наиболее оптимальная стратегия, снижающая риски. При таком сценарии взаимное недоверие и страх перевешивают потенциальное сотрудничество, полезное для обеих сторон. Именно ловушка Гоббса говорит о том, что контакт с представителями внеземных цивилизаций скорее обернется конфликтом, а не мирным сосуществованием.

Тем не менее, Стивен Ферт считает, что ловушка Гоббса — это ошибочный подход. Дело в том, что цивилизация, которая может развить технологии, нужные для «первого контакта», скорее всего, будет склонна к сотрудничеству и поиску взаимной выгоды. Если инопланетяне могут преодолевать огромные расстояния, то они с большой долей вероятности уже решили серьезные социальные и экологические проблемы, благодаря чему и достигли такого уровня.

Конечно, намерения пришельцев могут быть не совсем благими и бескорыстными, однако сотрудничество и обмен информацией компенсирует риски. Как отмечает Ферт, стороны, способные установить межзвездный контакт, знают это — и потому избирают взаимовыгодную стратегию.

Ранее сообщалось, что «мумии инопланетян», которые журналист-уфолог Хайме Мауссан принес на заседание конгресса Мексики, оказались поделками из контрабандных костей, незаконно вывезенных из Перу.