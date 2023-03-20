Кошки используют мурлыканье, чтобы манипулировать людьми

И не только для этого.

Как мурлыкают кошки? На этот вопрос оказалось не так легко ответить. Сложная биология пушистых питомцев вызвала ожесточенные споры среди ученых. Например, ранее предполагалось, что мурлыканье вызывается приливом крови через нижнюю полую вену – крупную вену, соединяющую правую часть сердца.

Тем не менее, эта так называемая «теория бурной крови» была отвергнута, и теперь исследования предполагают, что кошки мурлыкают с помощью гортани. По сути они могут сжимать ту часть своей гортани, которая касается голосовых связок, что вызывает вибрации при каждом вдохе и выдохе. Насколько сейчас понимают ученые, мы слышим эти вибрации как мурлыканье.

Ученые определили нейронный осциллятор (по сути, мозговые волны), который активирует биологический процесс, лежащий в основе мурлыканья, но неясно, что его запускает. Но одно исследование, проведенное Университетом Сассекса, показало, что кошка может немного изменять свое мурлыканье в зависимости от определенных потребностей.

«Это исследование показало заметную разницу в акустическом качестве мурлыканья, издаваемого кошками, когда они пытаются выпросить еду у своих владельцев, по сравнению с тем, когда они обычно расслаблены или когда их гладят. Кроме того, мурлыканье кошек, когда они выпрашивали еду, воспринималось людьми как более настойчивое и менее приятное по звучанию. Также было отмечено, что они включают в себя высокочастотные голосовые компоненты, подобные тем, которые воспроизводятся младенцами во время плача», – Лорен Финка, соавтор исследования.

Таким образом выяснилось, что мурлыканье, указывающее на то, что кошка голодна, на самом деле имеет общие слуховые сигнатуры со звуками, которые издают голодные младенцы, когда они плачут. Этим «выпрашивающим мурлыканьем» домашние кошки эффективно используют наши собственные инстинкты.

«Мурлыканье-просьба, вероятно, более приемлема для людей, чем открытое мяуканье», – замечает соавтор исследования Карен Маккомб.

Эксперты также предположили, что ваша кошка может на самом деле мурлыкать, когда она ранена или в беде, и тогда это будет полная противоположность радости и умиротворению.

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«Считается, что в определенных ситуациях кошки могут также мурлыкать, пытаясь успокоиться или облегчить боль. Действительно, кошки мурлычут в ситуациях, когда они могут испытывать стресс или физический дискомфорт», – говорит Финка.

Кроме того, кошки могут мурлыкать даже в отсутствие людей. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы помочь нам лучше понять различные функции мурлыканья у домашних кошек, – пишут ученые.

Интересно, что есть некоторые свидетельства того, что мурлыканье вызывает целебный эффект у самих кошек. Одно исследование, опубликованное в Новозеландском ветеринарном журнале, показало, что вибрация кошачьего мурлыканья от 20 до 150 Гц может способствовать росту костей и заживлению мягких тканей.

Хотя точный механизм того, как вибрации способствуют заживлению, не понятен, ученые отметили, что он способствует росту важной грануляционной ткани – соединительной ткани и микроскопических кровеносных сосудов вокруг поврежденных участков. Несмотря на эти выводы, никакие крупномасштабные испытания не исследовали влияние мурлыканья кошек на здоровье людей и врач вряд ли посоветует прикладывать мурлыкающего котенка к открытой ране.