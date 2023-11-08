Кошки помогут судмедэкспертам раскрывать преступления

Новая технология ДНК позволит использовать кошачью шерсть, чтобы обнаружить подозреваемых.

Одну-единственную кошачью шерстинку, оставленную на месте преступления, можно отследить до конкретного животного – и тогда наличие шерсти на месте преступления будет дополнительной уликой в пользу обвинения хозяина кошки.

Это стало возможным благодаря новому методу, который может выявить уникальный, редкий генетический «отпечаток».

«Обычно шерсть, выпавшая у вашей кошки, не имеет корня, поэтому волоски содержат очень мало полезной ДНК. На практике мы можем анализировать только митохондриальную ДНК, которая передается от матери к потомству и которую можно отследить среди кошек, родственных по материнской линии. Но благодаря нашему новому подходу мы распознаем, что практически каждая кошка имеет редкий тип ДНК, поэтому тест почти наверняка будет информативным, если шерсть будет обнаружена», – Эмили Паттерсон, ведущий автор исследования из Университета Лестера.

Исследователи из Университета Лестера описали процесс анализа, который, по словам учёных, «амплифицирует митогеном кошки в 60 перекрывающихся ампликонах (средняя длина 360 пар оснований) с последующим секвенированием нанопор». При исследовании одного кошачьего волоса, в котором отсутствует ядерная ДНК, этот подход предоставил «высокоразборный источник судебно-медицинских генетических доказательств».

Такой метод оказался в 10 раз более эффективным, чем старый метод, рассматривающий более короткий фрагмент митохондриальной ДНК. Из-за особенностей кошачьей шерсти, при которой кошки линяют несколько раз в год, шерстинки легко попадают на одежду и могут остаться в любом месте – даже там, где внимательный преступник старается не оставить собственную ДНК.

Реклама

«В уголовных делах, к которым нельзя приложить человеческую ДНК, доступную для тестирования, шерсть домашних животных является ценным источником связывающих доказательств, и наш метод делает его намного более мощным», – отмечает соавтор исследования Марк Джоблинг, профессор генетики. «Тот же подход можно применить и к другим видам, в частности к собакам».

Фото: Matt / Flickr