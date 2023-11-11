Кошки против собак: ученые проверили, кто умнее

Результаты довольно предсказуемые.

Исследователи из разных стран, включая США и Данию, изучили полушария головного мозга кошек и собак, чтобы выяснить, кто из них умнее. Специалисты выяснили, что в коре головного мозга — области, отвечающей за мышление и планирование — у собак в два раза больше нейронов (530 миллионов), чем у кошек (250 миллионов). Для сравнения, у человека этот показатель составляет около 16 миллиардов.

В результате ученые пришли к выводу, что среднестатистический лабрадор все-таки умнее среднестатистического мейн-куна, поскольку число нейронов в головном мозге влияет на способность живого существа делать выводы, учитывая прошлый опыт. Впрочем, как отметил научный сотрудник Университета Дьюка (США) Брайан Хэйр, сравнивать уровни интеллекта собак и кошек довольно сложно.

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«Это все равно, что спрашивать, является ли молоток лучшим инструментом, чем отвертка. Но каждый инструмент предназначен для решения конкретной задачи», — сказал Хэйр, подчеркнув, что кошки, к примеру, являются лучшими охотниками по сравнению с собаками.

Ранее сообщалось, что собаки могут плакать от счастья, когда испытывают очень сильные хорошие эмоции — такое открытие сделали ветеринары из японского университета Абазу.