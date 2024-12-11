Кости маленького ребёнка показали, что ели первые американцы 13 000 лет назад

Останки 18-месячного мальчика относятся к культуре Кловис – её представители населяли Северную и Центральную Америку в каменном веке.
Химический анализ костей ребёнка, жившего почти 13 000 лет назад, показал, что ранние американцы очень сильно зависели от мяса мамонта в своей диете. До этого учёные считали, что в их рационе преобладала более мелкая дичь.
В новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Science Advances, учёные проанализировали радиоизотопы в костях 18-месячного ребёнка из культуры Западного Кловиса по прозвищу Anzick-1. Ребёнок, живший на территории современного штата Монтана, питался молоком матери, которая, судя по результатам анализа, употребляла в пищу огромное количество мяса мамонта (в основном вида Mammuthus columbi) – 40% её рациона составляли тушки именно этих гигантов. Другой частью её диеты, хоть и в меньшей степени, были лоси (Cervus canadensis), бизоны (Bison bison и B. antiquus) и род вымерших верблюдов (Camelops).
Изучение подобного «изотопного отпечатка» показало учёным, что люди этой культуры, существовавшей в Северной Америке примерно 13 000-12 700 лет назад, были отличными охотниками на гигантских мамонтов и предпочитали их любой другой дичи. Это также объясняет, почему они так быстро распространились по всему континенту, следуя за мамонтами как за своим основным источником пищи. Возможно, это пристрастие к охоте на шерстистых млекопитающих сыграло ключевую роль в исчезновении мамонтов как вида в Америке к концу ледникового периода.
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