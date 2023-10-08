Котята снежного барса сломали фотоловушку в Горном Алтае

Специалисты говорят, что ирбисы так себя обычно не ведут.

В Горном Алтае котята снежного барса (ирбиса) сломали видеоловушку и попали в кадр — об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай). Инцидент произошел на днях в долине реки Талдура. Камера зафиксировала, как котята вышли на поляну, после чего один из них подошел к камере, понюхал ее, свалил лапой и стал катать по земле.

Записав последние смазанные кадры, камера отключилась. Однако резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала все происходящее.

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«У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение вполне обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет», — рассказали в пресс-службе.

В нацпарке «Сайлюгемский» также отметили, что дикие звери часто ломают или сваливают автоматические камеры, однако для ирбисов такое поведение — редкость.

Ранее в пресс-службе Минприроды России сообщили Russian Traveler, что на территории нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) завершился первый этап подсчета снежного барса.