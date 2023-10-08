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Котята снежного барса сломали фотоловушку в Горном Алтае

Фото: Сайлюгемский нацпарк / Илья Труханов

Специалисты говорят, что ирбисы так себя обычно не ведут.

В Горном Алтае котята снежного барса (ирбиса) сломали видеоловушку и попали в кадр — об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай). Инцидент произошел на днях в долине реки Талдура. Камера зафиксировала, как котята вышли на поляну, после чего один из них подошел к камере, понюхал ее, свалил лапой и стал катать по земле.

Записав последние смазанные кадры, камера отключилась. Однако резервная видеоловушка, установленная напротив, зафиксировала все происходящее.

«У пятнистого вандала шерсть взъерошена, видны следы крови. Вероятно, котята только что пообедали и могли кататься на месте добычи — такое поведение вполне обычно. Звери сыты и игривы, а тут на пути как раз попался новый незнакомый предмет», — рассказали в пресс-службе.

В нацпарке «Сайлюгемский» также отметили, что дикие звери часто ломают или сваливают автоматические камеры, однако для ирбисов такое поведение — редкость.

Ранее в пресс-службе Минприроды России сообщили Russian Traveler, что на территории нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) завершился первый этап подсчета снежного барса.

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