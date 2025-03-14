«Красная принцесса»: в Китае обнаружили захоронение девушки с покрытыми ртутью зубами

К удивлению исследователей, следов отравления ртутью в костях загадочной женщины обнаружено не было.

Во время раскопок кладбища на северо-западе Китая археологи наткнулись на удивительное 2200-летнее захоронение с останками четырех человек: на зубах одного из них, девушки возраста 20-25 лет, находился подозрительный красный пигмент.

Анализ показал, что красное вещество было ничем иным как токсичной смесью из киновари — ярко-красного ртутного минерала — и яичного белка или желтка. Киноварь является распространенным токсичным веществом: в качестве пигмента она использовалась в искусстве и религиозных церемониях как минимум с девятого тысячелетия до нашей эры. Но чтобы этим токсичным веществом окрашивали человеческие зубы — такого археологи ранее не встречали.

«Это первый и единственный известный случай использования киновари для окрашивания зубов в древности и во всем мире», – рассказал Live Science старший автор исследования и профессор биомедицинских наук Цянь Ван из Техасского университета A&M.

Как выглядит киноварь Фото: Jan Helebrant / Flickr

Вдыхание мелких частиц киновари или паров ртути может быть чрезвычайно опасно: отравление токсинами вызывает головные боли, бессонницу, тремор, потерю когнитивных и двигательных функций и серьезные неврологические расстройства. Удивительно, что исследование костей девушки не показало никаких признаков отравления ртутью, хотя косвенные доказательства говорят о том, что опасную «раскраску» при жизни она применяла неоднократно. Возможно, пигмент находился на её зубах не настолько долго, чтобы оставить значительный след.

Загадочную девушку прозвали «Красной принцессой Шелкового пути»: её могила была обнаружена в округе Турфан региона Синьцзян, прямо в сердце великой караванной дороги. Возраст захоронения оценивается в 2200–2050 лет: как раз тогда торговля на этом маршруте шла полным ходом, в том числе киноварью и другими минералами и драгоценностями. В регионе Синьцзян сам минерал не встречается, но он мог прибыть сюда из Европы или с юго-запада Китая.

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Кем могла быть «Красная принцесса»? Исследователи определили, что девушка принадлежала к народу гуши (Gushi), приверженцам конной культуры железного века Субэйси. Культура процветала в бассейне Турфана почти 3000 лет назад и славилась бравыми наездницами, которые разъезжали по степи на оседланных лошадях.

Предполагается, что девушка решила настолько экстремально раскрасить свои зубы в погоне за красотой. Также она могла сделать это, чтобы подчеркнуть социальный статус. Или же и вовсе была местной шаманкой.

В регионе до этого уже находили татуированные останки, поэтому не исключено, что девушка при жизни использовала и другие необычные украшения своей внешности. А статус принцессы она получила потому, что среди археологов и антропологов титул «Красной королевы» уже принадлежит другой: аристократке майя из Мексики. Её останки были обнаружены внутри известнякового саркофага и были покрыты порошком киновари.

Гробница «Красной королевы». Паленке, Чьяпас, Мексика Фото: Flickr