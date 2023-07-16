Кровавая находка: археологи раскопали древний алтарь для жертвоприношений

Там же нашли 16 жертвенных каменных ножей.

Мексиканские археологи, проводившие раскопки на центральной площади древнего города майя Кулуба, обнаружили любопытный кубический камень и заявляют, что когда-то он был жертвенным алтарем. Выводы исследователей подтвердили и другие находки, сделанные там же: 16 жертвенных каменных ножей, 13 из которых были сделаны из дорогого обсидиана. Все эти предметы показывают: это место было местом жестокого кровопролития в далеком прошлом.

Жертвоприношения животных и людей, особенно заключенных, добровольцев и детей, проводились священниками, часто с использованием жертвенных алтарей, подобных обнаруженному в Кулубе. Вооружившись обсидиановыми ножами, они проводили ритуалы кровопускания и извлекали бьющиеся сердца в качестве подношений богам.

Жрецы майя были хорошо обучены анатомии, разбирались в анатомии животных и человека, что позволяло им выполнять очень точные надрезы и контролировать скорость, с которой умирали их жертвы. Хотя идея человеческих жертвоприношений шокирует по сегодняшним меркам, в мировоззрении майя этот акт практиковался для умиротворения божеств, контролирующих засуху и наводнения, а также для поддержания космической гармонии.

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Обсидиановый нож, найденный в Кулубе Фото: Kai Grim

Цивилизация майя простиралась от юго-востока современной Мексики до Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. Поселок Кулуба процветал между 600 и 1050 годами нашей эры, прежде чем окончательно рухнул в XVI веке с приходом испанских конкистадоров. Город состоял из жилых домов, центральной общественной площади и большого дворца высотой 6,1 метра, длиной 55 метров и шириной 15 метров.

Альфредо Баррера Рубио, что 16 жертвенных ножей были обнаружены в юго-западной части центральной площади Кулубы, рядом с каменной плитой, которая, вероятно, служила жертвенным алтарем. Кристиан Эрнандес Гонсалес, также участвовавший в исследовании, пояснил, что найденные ножи, видимо, не использовались для вскрытия груди жертв или для прокалывания их артерий, а были изготовлены в качестве подношений богам.

13 обсидиановых ножей, вероятно, были привезены из центральной Мексики и Гватемалы. Обсидиан, или вулканическое стекло, высоко ценился за его остроту и прочность. Он также имел глубокое культурное и историческое значение в мире майя. Гватемала славится обильными месторождениями обсидиана, которыми на протяжении тысячелетий торговали многие далекие цивилизации. Гватемальский обсидиан также играл важную роль в художественной, религиозной и повседневной жизни цивилизации майя.

Именно благодаря анализу обсидиановых источников исследователи проследили древние торговые сети и пути обмена, которые соединяли отдаленные территории майя, подчеркнув их экономическое и духовное значение.