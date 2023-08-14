Кровавые слезы Дракулы: неожиданная находка в письмах Влада Цепеша

Следы гемолакрии нашли в письмах правителя Валахии Влада Цепеша.

Господарь Валахии граф Влад Цепеш считается прототипом легендарного вампира Дракулы из одноименного романа Брэма Стокера. Теперь ученые выяснили, что он мог страдать болезнью, из-за которой его слезы были смешаны с кровью.

Доказательства этого нашла международная группа ученых из Италии и Румынии, которая проанализировала состав трех писем Цепеша. Специалисты использовали метод нанесения на бумагу этиленвинилацетата с его последующим удалением. Полученный материал с бумаги затем анализировали при помощи масс-спектрометрии.

Таким образом ученые нашли следы более 500 пептидов, 100 из которых имели человеческое происхождение. Судя по молекулам, Влад Цепеш страдал от наследственного заболевания — так называемой цилиопатии, при которой нарушаются функции ресничек на поверхности кожи, а также воспалительного заболевания, которое приводит к проблемам с дыхательными путями и кожей. Наконец, у графа была гемолакрия: при этой болезни кровь смешивается с жидкостью в протоках организма.

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Граф Влад Цепеш правил в Валахии в XV веке. Цепеш был известен как яростный и жестокий защитник своей земли. Историки нашли доказательства того, что граф нес ответственность за уничтожение 80 тысяч османов.

Ранее сообщалось, что набор для убийства вампиров, когда-то принадлежавший британскому аристократу, был продан на аукционе Hansons за 15600 долларов, что в шесть раз превысило его начальную стоимость.