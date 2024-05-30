Крупнейшего стегозавра продадут за миллионы долларов в частную коллекцию. Палеонтологи бьют тревогу: а что достанется науке?

На аукционе Sotheby's будет продан Апекс - самый крупный стегозавр, найденный палеонтологом Джейсоном Купером. Речь идет о миллионах долларов.

Палеонтолог-коммерсант Джейсон Купер сделал в Колорадо необычную находку – окаменелость огромного стегозавра. Скелет был найден в скале, из скалы выступала бедренная кость, которая и привлекла внимание палеонтолога-предпринимателя. Оказалось, что это останки одного из самых крупных стегозавров, которого позже прозвали «Апекс».

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Скелет стегозавра Апекса Фото: Matthew Sherman/Sotheby’s

Скоро эта уникальная окаменелость станет лотом на аукционе дома Sotheby's. Ожидается, что цена лота «Апекс» может варьироваться от 4 до 6 миллионов долларов.

С 1997 года цены на окаменелости динозавров стремительно растут. Началось все с продажи на аукционе Sotheby's тираннозавра рекса по имени «Сью» – его отдали Филдовскому музею естественной истории за 8,36 миллиона долларов. В 2020 году на аукционе Christie's еще один полный скелет тираннозавра Рекса (по имени «Стэн») был продан за 31,8 миллиона долларов.

Ученых-палеонтологов тревожит подобная динамика цен на окаменелости. Стюарт Сумида, вице-президент Общества палеонтологии позвоночных, отмечает, что многие окаменелости, способные раскрыть научные тайны, все чаще оказываются в руках богатых коллекционеров, а не в исследовательских учреждениях.

Апекс, этот экземпляр стегозавра, уникальная находка, которая имеет важнейшее значение для науки. Редко встречаются полные скелеты этих травоядных динозавров. Апекс уникален – в нем примерно 70 процентов набора костей стегозавра. По своим размерам этот экземпляр (длиной более шести метров и ростом больше трех) превышает «Софи», самого сохранившегося из всех известных стегозавров.