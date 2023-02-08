Крупнейший в мире скелет динозавра перевезли в Великобританию на двух самолетах

Его соберут для выставкив Музее естественной истории в Лондоне.

Самый большой динозавр, когда-либо ходивший на Земле, только что прибыл в Великобританию из Аргентины после того, как его перевезли на двух самолетах British Airways. Реплика скелета Patagotitan mayorum, или титанозавра, была перевезена из Аргентины в Лондон для демонстрации в Музее естественной истории.

Экспонат длиной 35 метров был разобран более чем на 40 ящиков еще в ноябре, прежде чем его упаковали внутрь двух пассажирских самолетов Boeing 787-9. После перевозки он едва поместился в огромной галерее Уотерхаус высотой девять метров.

При весе 65 тонн слепок скелета в четыре раза тяжелее знаменитого музейного диплодока Диппи. Кроме того, он был в три раза больше грозного тираннозавра Рекса.

Скелет будет выставлен на выставке «Титанозавр: жизнь самого большого динозавра», которая должна открыться 31 марта. Он впервые будет выставлен на обозрение в Европе после того, как он был передан Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) в Аргентине.

Скелет Patagotitan mayorum, также известный как титанозавр, был перевезен из Аргентины в Лондон для демонстрации в Музее естественной истории Фото: Museo Paleontológico Egidio Feruglio

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Титанозавры были последним великим семейством динозавров-зауроподов перед вымиранием в меловом и палеогеновом периоде, около 65 миллионов лет назад. Зауроподы были подгруппой динозавров, для которых характерны четыре ноги, длинная шея и хвост, маленькая голова и растительноядная диета.

Однако тела титанозавров были более коренастыми, а их конечности имели более широкое положение, чем у других зауроподов. Окаменелости титанозавров были найдены на всех континентах, кроме Антарктиды, и включают около 40 видов. В эту группу входят самые крупные из известных наземных животных.

Скелет титанозавра в Музее естественной истории основан на останках, обнаруженных десять лет назад. В 2012 году в Патагонии был обнаружен набор окаменелых костей, которые, как считалось, принадлежали шести различным динозаврам-титанозаврам. Ученые считают, что они погибли в пойме, прежде чем сохранились в иле.

Оригинальные кости до сих пор хранятся в коллекции MEF Фото: Museo Paleontológico Egidio Feruglio

«Легендарный тираннозавр рекс и другие мясоеды «выглядят как карлики, если сравнить их с одним из этих гигантских титанозавров. Это все равно, что слона посадить рядом со львом», – Диего Пол, палеонтолог из музея Egidio Feruglio.

Кости были датированы 100 миллионами лет назад по пеплу, найденному вокруг них в карьере на ранчо Ла Флеча в провинции Чубут. Они до сих пор хранятся в коллекции MEF, однако пользуются таким спросом, что были сделаны копии, которые выставлялись в Чикаго и Нью-Йорке.