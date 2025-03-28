Крыса Каролина спасла тысячи людей от туберкулеза и ушла на пенсию

Африканская гигантская сумчатая крыса боролась с опасным заболеванием в Эфиопии и Танзании.

Крыса Каролина ушла на покой после семилетней работы по обнаружению и предотвращению распространения вируса туберкулеза. Благодаря своему острому нюху, Каролина идентифицировала более 3,000 случаев заболевания, которые пропустили клиники. По подсчётам исследователей, это спасло от заражения как минимум 30,000 человек.

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Каролина являлась частью команды из 40 крыс, работающих на некоммерческую организацию APOPO, которая помогает бороться с эпидемией туберкулеза в Танзании и Эфиопии. Тонкий нюх позволяет африканским гигантским сумчатым крысам проверять до 100 образцов мокроты за 20 минут и улавливать даже небольшие следы инфекции – у обычных человеческих сотрудников проверка такого количества образцов под микроскопом может занять 4 дня.

Туберкулеза считается ведущим инфекционным заболеванием в мире, провоцирующим смерть. Каждый обнаруженный случай инфекции спасает от последующего заражения от 10-15 человек. В прошлом году благодаря «крысиной» программе в двух африканских странах удалось предотвратить как минимум 400, 000 новых случаев заражения.

После напряженной многолетней работы с понедельника по пятницу Каролина может наконец-то уйти на заслуженный покой. В ноябре двуногие коллеги проводили Каролину на пенсию, организовав для крысы настоящую вечеринку – для неё приготовили морковные пирожные с арахисом и наградили её бурными аплодисментами полными благодарности. Теперь Каролина будет жить в просторном вольере вместе с другим ветераном труда крысой Гилбертом, играть и наслаждаться беззаботной жизнью, полной любви и заботы от сотрудников центра.