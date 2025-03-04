Крысы оказались довольно неплохими сомелье

Ученые хотели понять, достаточно ли грызуны хорошие нюхачи, чтобы различать белые вина по сортам.

Искусство хорошо разбираться в вине подвластно немногим людям, но крысы справляются с этой задачей прекрасно.

По крайней мере, это продемонстрировали результаты эксперимента, где грызуны в лабораторных условиях нюхали белые вина сортов Совиньон Блан и Рислинг. Сначала исследователи натренировали девять крыс-сомелье отличать один сорт вина от другого: их поместили в клетку с отверстием для носа и двумя рычагами, а перед ними по кругу прокручивали по четыре стаканчика с разными винами обоих сортов. Когда перед животными появлялся определенный тип Совиньона Блан или Рислинга, им выдавали угощения.

Затем ситуацию усложнили – участники эксперимента должны были нажать на правильный рычаг в случае появления сорта вина, за которое они получали вознаграждение в обучающей части эксперимента. В случае успеха им выдавалась сахарная гранула.

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Крысам удалось определить правильное вино в 94% случаев, но исследователи на этом не остановились. Они захотели проверить, смогут ли их подопечные отсортировать уже новые вина, полученные из Совиньон Блана или Рислинга, по двум сортам.

Здесь процент успеха уже был ниже, лишь 65%, но в целом крысы с поставленной задачей справились – возможно, даже лучше, чем это сделали бы некоторые из людей (например, автор этой статьи). В конце концов, у нас лишь 400 функциональных генов, отвечающих за обонятельные рецепторы, а у крыс их целых 1200.

Фото: Flickr