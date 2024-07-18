Кто истребил гигантских броненосцев?

Необычные животные обитали на территории современной Аргентины 21 тысячу лет назад.

Аргентинские специалисты из Национального университета Ла-Плата нашли доказательства того, что древние люди охотились на гигантских броненосцев, которые жили на территории современной Аргентины примерно 21 тысячу лет назад. Исследователи обнаружили окаменелости со следами разделки туш этих животных.

Броненосцы, которых назвали глиптодонами, были очень большими, достигая трех метров в длину и весили до двух тонн. Они были покрыты толстым панцирем из сросшихся костных пластинок.

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Согласно данным ученых, радиоуглеродный анализ показал, что люди заселили Южную Америку на шесть тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Новые данные подтверждаются другими недавними открытиями, которые свидетельствуют о том, что человек жил в Америке более 20 тысяч лет назад. Кроме того, следы охоты на глиптодонов указывают на то, что этот вид, возможно, был истреблен людьми.

Ранее сообщалось, что в Барселоне палеонтологи обнаружили новый вымерший вид гигантской черепахи-левиафана.