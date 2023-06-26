авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Кто начертил эти наскальные рисунки 75 тысяч лет назад?

Фото: Marquet et al., PLoS One 2023

Рисунки неандертальцев (предположительно) , найденные в пещере Ла-Рош-Котар (Франция)

Изображения были обнаружены во французской пещере Ла-Рош-Котар.

Ученые выяснили, что древние изображения, найденные в пещере Ла-Рош-Котар (Франция), с высокой долей вероятности принадлежат неандертальцам. Замысловатые рисунки из параллельных линий, проведенных пальцами, на стенах пещеры появились еще до того, как в регион пришли Homo sapiens.

Это и позволяет предположить, что авторы изображений — вымершие неандертальцы, эволюционные «двоюродные братья» человека разумного.

Фото: Marquet et al., PLoS One 2023

Открытие ученых опровергает стереотип о том, что неандертальцы были примитивными существами. О них уже известно, что они вместе жили в общинах, использовали огонь, а также у них были зачатки медицины. 

Возраст наскальных рисунков в Ла-Рош-Котар составляет 75 тысяч лет. Они считаются древнейшими произведениями искусства из всех, что приписывают неандертальцам, и указывают на их развитые способности.

Ранее сообщалось, что американские археологи обнаружили в одной из пещер Алабамы самое длинное из известных наскальных творений, созданных ранними коренными американцами.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023