Кто начертил эти наскальные рисунки 75 тысяч лет назад?

Изображения были обнаружены во французской пещере Ла-Рош-Котар.

Ученые выяснили, что древние изображения, найденные в пещере Ла-Рош-Котар (Франция), с высокой долей вероятности принадлежат неандертальцам. Замысловатые рисунки из параллельных линий, проведенных пальцами, на стенах пещеры появились еще до того, как в регион пришли Homo sapiens.

Это и позволяет предположить, что авторы изображений — вымершие неандертальцы, эволюционные «двоюродные братья» человека разумного.

Фото: Marquet et al., PLoS One 2023

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Открытие ученых опровергает стереотип о том, что неандертальцы были примитивными существами. О них уже известно, что они вместе жили в общинах, использовали огонь, а также у них были зачатки медицины.

Возраст наскальных рисунков в Ла-Рош-Котар составляет 75 тысяч лет. Они считаются древнейшими произведениями искусства из всех, что приписывают неандертальцам, и указывают на их развитые способности.

Ранее сообщалось, что американские археологи обнаружили в одной из пещер Алабамы самое длинное из известных наскальных творений, созданных ранними коренными американцами.