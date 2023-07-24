Кто переписал историю правления британской королевы Елизаветы I? Учёные обнаружили фальсификации

Новые исследования предполагают, что автор, Уильям Кемден, переделал биографию королевы.

Основным документом, на который опираются историки для изучения правления королевы Елизаветы I, являются так называемые «Анналы Кемдена» – по фамилии автора, их написавшего. Это произведение появилось на свет через двенадцать лет после смерти королевы в 1603 году. Текст считается важным для оценок правления Елизаветы, однако теперь в нем обнаружили признаки цензуры.

Несмотря на признание Кемденом личной предвзятости, современные исследователи, как правило, рассматривали «Анналы» как беспристрастный рассказ. Они полагались на «Анналы Кемдена» как на точные записи, но новое исследование показывает, что они были намеренно переписаны. Недавние расширенные исследования разоблачили значительную самоцензуру в работе историка и предположили, что Кемден пересмотрел биографию королевы, чтобы получить благосклонность преемника Елизаветы, Якова VI.

Рукописные манускрипты «Анналов» в Британской библиотеке содержат многочисленные страницы со скрытым или зачеркнутым текстом, который можно увидеть только с помощью специальной технологии. Ученые обнаружили случаи, когда Камден менял текст, чтобы изобразить Якова в более выгодном свете.

Анналы проливают свет на важные исторические эпизоды, такие как отлучение Елизаветы от церкви Папой Пием V и назначение ею Якова своим преемником. Написанные на латыни, «Анналы» были основаны на свидетельствах из первых рук, таких как рассказы очевидцев событий и официальные парламентские отчеты, собранные Кемденом, умершим в 1623 году.

«У нас есть 10 томов рукописей, из которых буквально несколько сотен страниц были скрыты», – Джулиан Харрисон, ведущий хранитель средневековых исторических и литературных манускриптов Британской библиотеки.

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Одним из ярких примеров фальсификации и самоцензуры является сфабрикованный рассказ о том, что Елизавета на смертном одре назвала Якова своим преемником. Поскольку королева никогда не выходила замуж и не имела детей, она намеренно отказалась назначать наследника, чтобы предотвратить потенциальные перевороты. Вероятно, Кемден включил выдуманную историю, чтобы успокоить Якова.

Мотивация, стоявшая за важными фальсификациями Кемдена, выходила за пределы успокоения нового короля. Он стремился избежать нареканий со стороны властей и научного сообщества, что привело к изъятию отрывков, которые могли расценить как предвзятые или оскорбительные. Целью Кемдена было сохранить видимость объективности, хотя он знал, что его работа не избежит тщательной проверки, полагают ученые.

«Еще многое предстоит открыть. Интересно посмотреть, как современные интерпретации Елизаветы I, такой важной исторической фигуры, потенциально могут поменяться после этого», – заключает Харрисон.