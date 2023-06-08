Кто опылил первые цветы 140 миллионов лет назад? Это были не пчелы!

Чтобы разгадать эту тайну, исследователи собрали сложное филогенетическое древо всех семейств цветковых растений.

Ученые выяснили, что первое опыление растения произошло около 140 миллионов лет назад, положив начало распространению флоры, которая породила около 400 000 видов. Сейчас растения занимают почти 90% земной суши (хотя в воде они тоже обитают).

Объединив молекулярные данные для создания современного филогенетического древа и наблюдая за окаменелостями насекомых и растений, ученые из Ботанического сада Сиднея, Университета Маккуори, Института окружающей среды Хоксбери и UNSW Сиднея проиллюстрировали историю опыления растений, и они уверены, что первым опылителем была не пчела. Кто именно? Этого мы пока так и не можем узнать.

Большинство данных свидетельствует о том, что насекомое-опылитель занялось своим делом еще до того, как на Земле появились пчелы. Оно должно было быть очень маленьким, поскольку самый первый цветок не имел ничего общего с красивыми бутонами, привлекающими животных, которые мы знаем сегодня. Исследователи говорят, что наиболее вероятным подозреваемым является маленькая муха или жук, возможно, мошка. Не исключено, что это было насекомое, давно исчезнувшее с планеты.

И растения, и насекомые существовали на Земле миллионы лет до того, как появилась цветковая флора (покрытосеменные растения). В настоящее время около 90% растений относятся к цветковым растениям, зависящим от опыления. Эти растения, безусловно, имеют решающее значение для производства продуктов питания, промышленности, среды обитания и биоразнообразия, а также жизни на Земле в целом.

Чтобы разгадать эту тайну, исследователи собрали сложное филогенетическое древо всех семейств цветковых растений, включающее 1160 видов, родословная которых насчитывает около 145 миллионов лет. При этом они проследили опылителей этих растений, наблюдали, как они менялись со временем, и отметили ключевые эволюционные переходы.

Нанеся на карту насекомых, позвоночных (в том числе колибри и летучих мышей), ветер и воду, команда обнаружила, что насекомые были ответственны за около 86% опыления растений на протяжении всей истории и остаются доминирующими в этом деле по сей день.

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Сложное филогенетическое древо отслеживает наследственный «корень» опыления, показывая преобладание насекомых Фото: Ruby E Stephens / UNSW

Растения также развили умные стратегии, чтобы максимизировать свои шансы размножиться, включая разработку сложных цветов, форм, соблазнительных запахов и даже сексуальной мимикрии для привлечения животных. Также многие предлагают своим опылителям угощения, такие как еда, вода и нектар, чтобы обеспечить продолжение этих взаимовыгодных отношений.

Хотя ученые не могут однозначно сказать, какое животное было первым переносчиком жизни цветковых растений, исследование подчеркивает невероятно важную роль, которую насекомые играют в поддержании жизни на Земле.