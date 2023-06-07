Кто создал самое древнее захоронение? Не человек разумный

Но это открытие еще только предстоит проверить.
Исследователи под руководством известного палеоантрополога Ли Бергера обнаружили несколько останков Homo naledi – лазающих по деревьям гоминидов каменного века, погребенных на глубине около 30 метров под землей. Находка была сделана в системе пещер под названием «Колыбель человечества» – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке. Ранее считалось, что этот гоминид с маленьким мозгом был неспособен к сложному поведению вроде создания захоронений.
«Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зарегистрированы в летописи гоминидов, они были сделаны гораздо раньше, чем захоронения Homo sapiens. По крайней мере, на 100 000 лет», – пишут исследователи.
Это открытие бросает вызов нынешнему пониманию эволюции человека, поскольку считается, что развитие более крупного мозга у гоминидов позволило выполнять сложные «смысловые» действия вроде захоронения мертвых.
Самые старые захоронения, ранее обнаруженные на Ближнем Востоке и в Африке, содержали останки Homo sapiens, и им было около 100 000 лет. Новые останки Homo naledi датируются по крайней мере 200 000 лет до нашей эры.
Ученые напоминают, что Homo naledi был примитивным видом, промежуточным между человекообразными обезьянами и современными людьми. Эти существа ростом около 1,5 метров и с мозгом размером с апельсин в основном проводили свою жизнь на деревьях.
Homo naledi назван в честь пещерной системы «Восходящая звезда», где в 2013 году были найдены первые кости этого гоминида. Ямы, которые, по словам исследователей, были преднамеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела, содержат как минимум пять представителей этого вида.
«Эти открытия показывают, что погребальные практики не ограничивались H. sapiens или другими гоминидами с большим размером мозга», – пишут исследователи.
Они добавили, что место захоронения – не единственный признак того, что Homo naledi был способен к сложному эмоциональному и когнитивному поведению. Гравюры, образующие геометрические фигуры, также были обнаружены на намеренно отшлифованных поверхностях пещеры поблизости.
«Это может означать, что люди не только не уникальны в развитии символических практик, но, возможно, не были первопроходцами такого поведения», – говорит Бергер.
57-летнего палеоантрополога ранее уже обвиняли в отсутствии научной строгости и поспешности выводов. Вероятно, его новое открытие тоже будет подвергнуто критике. Кэрол Уорд, антрополог из Университета Миссури, не участвовавшая в исследовании, сказала, что «эти результаты, если они подтвердятся, будут иметь важное потенциальное значение».
«Я с нетерпением жду возможности узнать, как можно ли исключить другие возможные объяснения, кроме преднамеренного захоронения, и увидеть результаты после того, как они будут проверены экспертами», – Кэрол Уорд.
Уорд также указала, что отметки на стенах могли быть сделаны более поздними гоминидами.
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