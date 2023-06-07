Кто создал самое древнее захоронение? Не человек разумный

Но это открытие еще только предстоит проверить.

Исследователи под руководством известного палеоантрополога Ли Бергера обнаружили несколько останков Homo naledi – лазающих по деревьям гоминидов каменного века, погребенных на глубине около 30 метров под землей. Находка была сделана в системе пещер под названием «Колыбель человечества» – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке. Ранее считалось, что этот гоминид с маленьким мозгом был неспособен к сложному поведению вроде создания захоронений.

«Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зарегистрированы в летописи гоминидов, они были сделаны гораздо раньше, чем захоронения Homo sapiens. По крайней мере, на 100 000 лет», – пишут исследователи.

Это открытие бросает вызов нынешнему пониманию эволюции человека, поскольку считается, что развитие более крупного мозга у гоминидов позволило выполнять сложные «смысловые» действия вроде захоронения мертвых. ​

Самые старые захоронения, ранее обнаруженные на Ближнем Востоке и в Африке, содержали останки Homo sapiens, и им было около 100 000 лет. ​Новые останки Homo naledi датируются по крайней мере 200 000 лет до нашей эры.

Ученые напоминают, что Homo naledi был примитивным видом, промежуточным между человекообразными обезьянами и современными людьми. Эти существа ростом около 1,5 метров и с мозгом размером с апельсин в основном проводили свою жизнь на деревьях.

Homo naledi назван в честь пещерной системы «Восходящая звезда», где в 2013 году были найдены первые кости этого гоминида. Ямы, которые, по словам исследователей, были преднамеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела, содержат как минимум пять представителей этого вида.

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«Эти открытия показывают, что погребальные практики не ограничивались H. sapiens или другими гоминидами с большим размером мозга», – пишут исследователи.

Они добавили, что место захоронения – не единственный признак того, что Homo naledi был способен к сложному эмоциональному и когнитивному поведению. Гравюры, образующие геометрические фигуры, также были обнаружены на намеренно отшлифованных поверхностях пещеры поблизости.

«Это может означать, что люди не только не уникальны в развитии символических практик, но, возможно, не были первопроходцами такого поведения», – говорит Бергер.

57-летнего палеоантрополога ранее уже обвиняли в отсутствии научной строгости и поспешности выводов. Вероятно, его новое открытие тоже будет подвергнуто критике. Кэрол Уорд, антрополог из Университета Миссури, не участвовавшая в исследовании, сказала, что «эти результаты, если они подтвердятся, будут иметь важное потенциальное значение».

«Я с нетерпением жду возможности узнать, как можно ли исключить другие возможные объяснения, кроме преднамеренного захоронения, и увидеть результаты после того, как они будут проверены экспертами», – Кэрол Уорд.

Уорд также указала, что отметки на стенах могли быть сделаны более поздними гоминидами.