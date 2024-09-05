Кто живёт в вашей кофемашине и почему так важно её мыть?

Специалисты уверяют: своевременная и тщательная промывка кофейного аппарата – это просто жизненная необходимость.

При отсутствии добросовестной дезинфекции кофемашины, в ней могут поселиться ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки и дрожжи, предостерегает декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам биолога, активное размножение подобных микроорганизмов возможно в наиболее влажных узлах кофемашины, в резервуарах для воды или молока – или в местах где зачастую скапливается кофейная гуща (на кофейном фильтре или в капсульной камере).

Самым опасным последствием загрязнения кофемашины может стать размножение энтерококков, вызывающих менингит – эта иногда смертельная болезнь может привести к серьёзным осложнениям или задержке развития у детей. Энтерококки в целом не лучшие соседи: они могут провоцировать заболевания мочеполовой системы или кишечные расстройства.

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В офисах и местах общественного питания кофейные машины зачастую работаю практически без остановки, даже в домашних условиях любители кофе могут пренебрегать чисткой аппарата. При этом многие перечисленные грибки и бактерии устойчивы к высоким температурам и внешним воздействиям – они выживают и при температуре 96°C, до которой могут нагреться некоторые части кофейных аппаратов. Поэтому важно не забывать своевременно промывать, дезинфицировать и просушивать кофемашины.

Кстати, вы знали, что кофе является одним из продуктов, наравне с алкоголем, которые вызывают мигрень?